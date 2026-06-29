Люблю джерела ще з дитинства. Перше, яке пам’ятаю, – на Раті, де жили мої тітка з дядьком. Я була тоді ще дуже-дуже маленька. Це джерело вирішило прорватися на світ Божий майже посеред дороги. Джерела, вони ж не знають, де вигулькнуть і яке довкілля їх чекає. Так і в цьому випадку. Вода витікала собі з-під чистого жовтенького піску в місці, де не було ні грама рослинності. Вона загадково булькала тут і там – такий собі вигляд кипіння на холодно, навіть на льодяно-холодно. Страшенно цікаво було сунути руку в ці бульбашки, в цей вогкий пісок і пробувати знайти дно, але його не могло бути. Трохи лячно... Чим старша стаю, тим страшніше вкладати руку глибоко в джерело, бо там, нижче, суцільна потуга води в повній темряві, стиснена рідина, яка шукає звільнення, шукає виходу… Поза тим, ніколи не відмовляю собі у задоволенні ловити відчуття переймоподібних хвиль води, змішаної з землею, і відчувати пальцями дивовижу пульсуючого схрещення двох стихій, ніби трішки-трішки проникати у шпарину дверей підземного царства.

Лідія МІДИК

Ніколи раніше не думала про те, що вода у джерелі пульсує так, як пульсує кров, виходячи зі серця. Чому саме пульсує, а не тече суцільно-рівномірно? Я не знаю, напевне геологи можуть відповісти на це питання. Проте це дивовижно, ніби щось там, десь дуже глибоко, виштовхує воду на поверхню землі малими порціями…

Це заворожує. Ти бачиш пісок, сунеш в нього руку – і вона в пісок входить легко, наче в борошно.

Джерело, про яке розповім, – далеко від цивілізації, заховане серед густющих трав. Знайти його – треба постаратися. Над ним нависає, чи радше його охороняє, крутий схил пагорба, який увінчують добротні сосни. Пагорб і долина, а в місці їхнього з’єднання, у двох площинах: вертикальній та горизонтальній, які творять майже прямий кут, в тіні й захисті від вітру – джерело.

Вода, тільки-но з’явившись на поверхні землі, тільки-но народившись з надр, знову ховається від світу, як ховаємо очі, виходячи з темряви на світло. Ховається між густих, майже якихось гігантських, добре «вгодованих» трав і чагарників.

Довкола все буяє життям і прохолодною свіжістю.

Трохи далі чиста-чиста, сірувато-біла піщана дорога, яка різко перериває зарості. Вода й дорога перехрещуються, коротко накладаються одна на одну, але від того, що дорогу перекриває річка, нею не перестають зрідка проїздити якимось транспортом. Дорога залишається дорогою, а річка залишається річкою. Не спиняють одна одній їхній шлях. Вода розтікається широко, на яких п'ятнадцять чи може й на двадцять метрів. Не глибоко і плавно.

Вода тече так помірно-спокійно, що створюється враження, ніби вона геть нерухома. Вона не утворює з цього легкопіддатного піску берегів, практично не має русла… Саме тому їжачок може підійти, напитися, а потім почимчикувати знову в густі трави, залишивши на вогкому чистому піску відбитки своїх манюсіньких лапок.

Далі вода робить поворот і попід іншу, асфальтовану, дорогу перебирається в широку долину навпроти джерела, формуючи собою «підкову», одним кінцем, початковим, – вузеньку, а іншим, кінцевим, – широченну. Там вода зупиняється. Їй там добре. Ніхто її не бачить, але чує дзюрчання. Хай цього буде людям достатньо. Хай ніхто не тривожить її спокій, бережений густими хащами трав, чагарників, вільхових щуплих дерев.

Тут така тиша, така благодать. Тут однакова атмосфера в будь-яку пору року. Доступ до води мають дрібні тварини, комахи, плазуни, земноводні. Хоч під ногами щирий пісок, то завдяки воді тут фантастична рослинність, вода живить зелень, а зелень віддячує тим, що ховає між свого листя воду і не допускає до неї кого-будь, а ще – не дає сонцю висушити плиткий потік.

Цей струмок не потребує впадати в більшу ріку, не потребує ставати частиною чогось іншого, пізнавати далекі світи, пізнавати солоність моря. Ні, він залишається близько джерела, через дорогу. Це його маленький світ під охороною тих, кому він дарує повноту і навіть надмір життя на цих бідних ґрунтах.

Навіть не згадаю, чи ця подія була сім років тому чи десять, але щойно тепер я маю нагоду зануритися в аналіз реальності цієї дивної водойми, промедитувати її, порівняти з іншими річками, з джерелами, які траплялися мені вздовж берегів повноцінних довгих річечок і які (джерела) тут же в них вливалися. Джерела, які формували конкретні річки, що від початку і до свого впадання в інші водойми, чітко окреслені берегами...

А тут – щось інше.

Я покорписалася в картах і googl-ах, і з’ясувала, що є річечки, які нікуди не впадають… Витікають з джерела, незначний відрізок простору прокладають собі шлях у світ і назад повертаються в землю. Їх мало, але вони є.