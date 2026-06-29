На зустрічі кардиналів з Папою Левом XIV обговорювалися сучасні збройні конфлікти.

Деякі кардинали засудили доктрину «справедливої ​​війни» і закинули Євроунії «подвійні стандарти».

Папа Римський Лев XIV скликав закриту сесію кардиналів з усього світу, присвячену сучасним збройним конфліктам та ролі Церкви в їх моральній оцінці. У центрі дискусії на консисторії була критика так званої культури сили та питання про те, чи традиційна доктрина «справедливої ​​війни» все ще відображає реалії сучасної війни. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«Бог прагне миру для кожної нації та кожного народу. Тому ми не повинні миритися з насильством. Насильство не матиме останнього слова. Бог і надалі відкриває в історії шляхи примирення та миру. Ми несемо відповідальність за те, щоб сміливо йти цими шляхами та допомагати світові їх розпізнати», – заявив понтифік.

Лев XIV запевнив, що для нього стало «приводом втіхи та надії» побачити, як кардинали споглядали світ, розповідаючи про «страждання, спричинені війнами, насильством, бідністю та численними формами несправедливості, що позначаються на житті народів». «За цими трагедіями ви розпізнали ще глибше страждання: самотність, кризу стосунків, втрату надії, труднощі у взаємному визнанні одне одного братами та сестрами. Це погляд, який не відвертає очей від ран світу, а шукає їхні корені, розпізнаючи часто приховане в них поновлене прагнення сенсу, автентичності, духовності та спільноти. Сьогодні багато хто шукає надію та справжні стосунки», – зазначив він.

Ключовою темою зустрічі було переосмислення католицької доктрини «справедливої ​​війни», яка, на думку деяких членів ієрархії, все частіше використовується для виправдання військових дій. Великий резонанс мала промова на консисторії кардинала Віктора Мануеля Фернандеса (Víctor Manuel Fernández), префекта Дикастерії у справах доктрини віри. Він стверджував, що концепція самооборони у війні була надмірно розширена, що дозволяє державам виправдовувати збройне втручання – від України до Близького Сходу.

Водночас кардинал звинуватив Європейську Унію в непослідовності застосування міжнародного права та моральних принципів у своїй зовнішній політиці. За словами Фернандеса, держави дедалі частіше тлумачать правові та етичні норми, виходячи з власних інтересів. «Якщо країна є ворогом, її засуджують як недемократичну та накладають на неї різні санкції; однак якщо вона є союзником, той факт, що їй бракує свободи слова, прав людини чи демократії, іґнорується», – поскаржився Фернандес.

Згідно зі заявою Ватикану, багато груп кардиналів погоджуються з необхідністю відійти від класичної концепції «справедливої ​​війни». Однак сам Папа Лев XIV оголосив, що дискусія відкрита і триватиме.