США та Іран домовилися припинити атаки одне на одного.

Сторони зустрінуться 30 червня у Катарі для обговорення відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати та Іран домовилися припинити атаки одне на одного та забезпечити вільний прохід суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на свої джерела.

«Технічні перемовини планують продовжити з усіх питань Меморандуму про взаєморозуміння. Обидві сторони наразі відступлять, і судна зможуть вільно пересуватися», – розповів агенції американський чиновник. При цьому він покликався на Меморандум про взаєморозуміння з 14 пунктів, узгоджений 17 червня, згідно з яким протока буде знову відкрита для судноплавства.

За його словами, сторони підтвердили намір провести 30 червня у Катарі зустріч, під час якої обговорюватиметься відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Наразі протока відкрита лише частково. Іран вимагає від суден, які планують пройти протокою, щоб вони погоджували свої маршрути з військовим керівництвом країни.

Тегеран поки що не дав дозволу країнам Заходу на повне розмінування Ормузької протоки. Через це кораблі в акваторії можуть йти лише двома вузькими маршрутами, і, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про повне відкриття протоки, обсяг перевезень через неї становить менше половини від рівня до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, що 26–27 червня, незважаючи на оголошене перемир'я, між США та Іраном відбувся обмін масштабними ударами. США атакували кілька прибережних баз Ірану після того, як той завдав ударів по двох комерційних суднах, які проходили через протоку. Тегеран пояснив свої дії тим, що судна зійшли з погодженого з Корпусом вартових ісламської революції маршруту через протоку. Також іранські сили вдарили по військових базах США в Кувейті та Бахрейні.