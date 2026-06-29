США та Іран домовилися припинити атаки одне на одного.

Сторони зустрінуться 30 червня у Катарі для обговорення відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

 

 

Сполучені Штати та Іран домовилися припинити атаки одне на одного та забезпечити вільний прохід суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на свої джерела.

 

«Технічні перемовини планують продовжити з усіх питань Меморандуму про взаєморозуміння. Обидві сторони наразі відступлять, і судна зможуть вільно пересуватися», – розповів агенції американський чиновник. При цьому він покликався на Меморандум про взаєморозуміння з 14 пунктів, узгоджений 17 червня, згідно з яким протока буде знову відкрита для судноплавства.

 

За його словами, сторони підтвердили намір провести 30 червня у Катарі зустріч, під час якої обговорюватиметься відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Наразі протока відкрита лише частково. Іран вимагає від суден, які планують пройти протокою, щоб вони погоджували свої маршрути з військовим керівництвом країни.

 

Тегеран поки що не дав дозволу країнам Заходу на повне розмінування Ормузької протоки. Через це кораблі в акваторії можуть йти лише двома вузькими маршрутами, і, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про повне відкриття протоки, обсяг перевезень через неї становить менше половини від рівня до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

 

Нагадаємо, що 26–27 червня, незважаючи на оголошене перемир'я, між США та Іраном відбувся обмін масштабними ударами. США атакували кілька прибережних баз Ірану після того, як той завдав ударів по двох комерційних суднах, які проходили через протоку. Тегеран пояснив свої дії тим, що судна зійшли з погодженого з Корпусом вартових ісламської революції маршруту через протоку. Також іранські сили вдарили по військових базах США в Кувейті та Бахрейні.

29.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи ти знаєш, що маєш сестру?
Василь МАХНО
Цю поїздку ми обговорювали тоді, коли я ще був в Нью-Йорку. Йшлося про мамине бажання відвідати нашу родинну хату й що-небудь вирішити...
27.06.26 | | Дискурси
Демісія Стармера, поступ Бернема, дилема Brexit
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Великій Британії знову змінюється керівництво. За 10 років (з часу референдуму про Brexit) вже сьомий політик  готується оселиться в кам’яниці на Давнінгстріт 10.
26.06.26 | | У світі
Коротесенький трактат про душі дерев
Тарас Прохасько
Іноді забуття чи забування, чи одне і друге стають нагодою до пошуку іншої, інтуїтивно-намацальної комунікації
25.06.26 | | Дискурси
«Слово, чому ти не твердая криця!»
Юрій Винничук
«Ви не тільки польські сири бойкотуйте, а й польські слова», – ця думка про засмічення нашої мови полонізмами звучала й у валуєвському циркулярі
24.06.26 | | Дискурси
Змінююсь, отже я існую
Михайло Сеньків
Цей художній засіб є осердям всілякого художнього світобачення. Метафора як велике диво перенесення чогось відомого на невідоме. Вона виростає із філософії зміни і пронизує інтерпретаційними пошуками мистецтво.
24.06.26 | | Штука
Зміна центрів
Юрко ТИМЧУК
За традицією, глобальна геополітика вирішувалася в Брюсселі, Парижі чи Давосі. Аж раптом надзвичайно важливим став ще й Ґданськ. Огляд подій тижня.
23.06.26 | | Україна
Ботанічні мотиви в склі та малярстві
Мисткиня з Нідерландів творчо ретранслює метаморфози перехідних станів: масштабні малюнки та скляні об’єкти відтворюють рослинні форми в натуральну величину та поєднують точність спостереження з художньою інтерпретацією.
23.06.26 | | Штука
Гол плюс пас
Майкл Мишкало
Ввечері вони будуть пити пиво в місцевому пабі й дивитися футбол, багато сперечатися, сваритися, бо вболівають за різні збірні, коментувати гру і гравців. Мундіаль 2026
23.06.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.