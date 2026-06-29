1587-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:35 Сил оборони України уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

17:00 Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що влада України є "клептократичною", та висловив сумнів у її бажанні вступу до ЄС. За його словами, Київ загострює польсько-український конфлікт, аби відвернути увагу від внутрішніх проблем.

16:25 Оновлений перелік реформ за планом Ukraine Facility передали на погодження Раді ЄС, повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє.

15:50 Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують провести переговори 30 червня для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки, пише Axios з посиланням на джерела.

15:15 За ексміністра енергетики Германа Галущенка, фігуранта антикорупційної справи "Мідас", внесли заставу у розмірі 150 млн грн, пише УП з посиланням на джерела.

14:40 В литовському міністерстві оборони заявили, що наразі немає ознак того, що Росія готується до великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але загроза диверсії проти Литви залишається високою.

14:05 У Фінській затоці естонські прикордонники помітили озброєний кулеметами газовий танкер РФ, пише Eesti Ekspress.

13:30 Лукашенко після візиту до Москви прилетів до Пекіна і зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

12:55 На тлі ескалації між США та Іраном ціни на нафту знову зросли, пише Reuters.

12:20 Падіння на території країн – членів НАТО українських дронів, які збилися з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз, вважає міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

11:45 Латвія у межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів під кордоном з РФ, повідомив прем’єр-міністр Андріс Кулбергс.

11:10 Делегація ЄС на чолі з головною дипломаткою Каєю Каллас відвідає Туреччину за кілька днів до початку саміту НАТО в Анкарі, пише Hurriyet Daily News.

10:35 Іран атакував дронами та ракетами Бахрейн і Кувейт у відповідь на нові удари, які США завдали після атаки на танкер в Ормузькій протоці, пише AP. Тегеран пригрозив повністю зупинити переговори про завершення війни, якщо Вашингтон продовжуватиме удари.

10:00 Путін вперше визнав "бензинову кризу", яка виникла після ударів Сил оборони України по НПЗ, і заявив про повну заборону на експорт бензину.

09:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецької обл.; Чауда, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (75%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 790 із 894 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

353,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

143,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1455,0% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

169,5% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

103,3% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча. На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував, в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. На Краматорському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр, Іллінівка, Плещіївка та у бік Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка. На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське та у бік населених пунктів Вербове, Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також знешкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, 49 артилерійських систем, 10 наземних робототехнічних комплексів, 7 ракет, 1724 безпілотних літальних апарати, 477 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 28 червня президент Росії Владімір Путін у своєму виступі на з’їзді правлячої партії «Єдина Росія» продемонстрував міць Росії, підкреслив свою рішучість досягати цілей воєнними засобами та відкинув дипломатичні шляхи припинення війни в Україні.

• Путін нечітко визнав наслідки, які має для Росії кампанія України з завдання ударів на великі відстані, але спробував розвіяти занепокоєння та створити видимість стабільності.

• Партія «Єдина Росія» вперше з 2007 року офіційно заявила, що є партією Путіна.

• П’ятірка провідних кандидатів від «Єдиної Росії» на вибори до державної думи, які відбудуться у вересні 2026 року, – це переважно давні прихильники Путіна.

• У ніч з 27 на 28 червня українські Збройні Сили продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі.