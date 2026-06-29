Ad fontes! До джерел! – до книг та до сувоїв невгасна кличе нас жага душі живої.
Хай лиш думками, в дні жарі́нні, – ми при воді вже десь, у тіні...
Спека... малинник... дух-во́з-дух бринить... ящірки пошерх – упіймана мить...
Мов чую, бачу: па́лить сонце вишнє... несу я татові, на косовицю, вишні...
Сорочка в спекоту́ до тіла липне – аж так ти перегрів нас, липне!..
Ото вже шкварить!.. Страх як жарко... А як тобі там, на пательні, шкварко?..
Подвійна спека в місті, аж пече... атлантів кам’яне натомлене плече...
Немає деревця – нема схорони... байдужі до жари – лиш маскарони...
У сні – два леви при Пороховій (спочити й вітер ліг, пороховій)... спокійно сплять, камінні, в тіні: гармата тут не бахне: у Пороховій – вже порохом й не пахне...
А на Вірменській різьблені запарились лелеки, й кентавр на Краківській сп’янів – іще й від спеки.
У розпал спекоти́ – спочи́н, канікули... кудись би утекти... так ні́куди...
Майнула думка – й серце мліє: таж день, хай спечний... вже маліє!..
Коротшає днина, втрачає вагу, а лист, ще зелений, – зелену снагу.
У розпал спеки, у безвітря, лящать у полі цвіркуни; своїми хорами вони – порожнє повнять безповітря.
Маляр від сонця, в ті́ні, знайшов собі безпеку: малює – спеку.
Сонце, дорога, мандрівець, жарінь... ми – то лиш порох і тінь.
Сонце і порох, pulvis et sol*: легіонери – без парасоль.
Спеко́та, спекота́... жара, жарінь, жаро́та... задуха, горяч, сквар... – хмарини б хоч, щоб не спливати потом, якщо уже не хмар...
Візьме мороз хурделицю до пари – згадаємо добром і літні сквари.
Крайнощі завше – плече в плече; спека й мороз: тут і ту́т – пече.
Не пік би жар, не брав мороз – тепла не прагнула б людина. Ось що таке та золота, в усьому, середи́на!
У горяч – теплі сняться сни: дні вічної весни...
А що ж казати має у той жар – жнивар?.. А як то – воїнам, де ще й вогнем та спекота́ подвоєна?..
В кривавому труді, надіє, ми з тобою, суворі косарі, – на полі бою.
Та що там спека – перебудемо! А що виборюєм – здобудемо!
Зійди з полів на Львів, на край наш, охолодо, хай летом зазирнеш, хай – переходом.
Прослались кам’яні в широкий світ дороги, тож будьмо на коні, не відаймо знемоги!
*
Жабка-рятівниця
(за мотивом грецької епіграми)
Мандрівцю, може, й ти
В таку ж пустився спеку,
Як я ішов, було,
Й дарма що недалеко, –
Зблудив. Блукав, блукав,
Та так, що там замало
Від спраги я не впав
Під сонцем, що палало.
Та тут – дороговказ:
Неначе жабки голос...
Я стрепенувся враз
І вже не блудним колом
Пішов, а напрямець.
Дійшов. Ковтнув водиці.
Зітхнув (біді ж – кінець)
І жабці, як годиться,
Із бронзи я відлив,
Як бачиш, цю подобу
І дяку жабці тій
Складатиму до гробу.
*
Отож скажи, мандрівцю,
Якби ти жабку стрів цю,
Хай знає: рятівниця –
Врятованому сниться.
_______________
*Pulvis et sol, порох і сонце (лат.), метафорично, – про життя гартованого в труді (облаштування таборів) і в постійних боях римського легіонера. Римляни, шануючи звичаї предків, хліборобів і воїнів, замолоду кували свою витривалість, зневажали розкіш і розніженість; нехтували, зокрема, укриттям від сонця, не напинали сіток від комарів; розніженими вважали й тих, хто біля своїх домівок для тіні насаджував широколисті платани. Засади стоїків переймало наше козацтво. Відлуння, зокрема, – у відомому вислові: «Терпи, козаче, отаманом будеш». До речі, цей заклик, імовірно, веде до знаної історії про зразкової мужності римського юнака Муція Сцеволу: подивований його стійкістю в тортурах, етруський володар Порсена відступив від Риму, знявши тривалу облогу (кінець VІ ст. до н. е.).
29.06.2026