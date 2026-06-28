Президент Сербії Вучич заявив про намір подати незабаром до демісії.  

Він також пообіцяв найближчим часом помилувати громадян, які не скоїли найтяжчих злочинів.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що планує полишити свою посаду достроково. Оголошення про це він зробив на проурядовому мітингу «Сербія – одна родина» перед Будинком Національної скупщини у Белграді в суботу, 27 червня. Про це повідомило сербське видання «Политика».

Вучич також повідомив, що має намір брати участь у парламентських виборах у Сербії у списку урядової Сербської прогресивної партії. У квітні він говорив, що готовий провести дострокові вибори до парламенту. Очікується, що голосування пройде вже восени.

На мітингу Вучич також оголосив, що найближчим часом помилує громадян, які, як він заявив, скоїли злочинні діяння через незнання, недбалість або випадковість. «У найближчий період я помилую багатьох людей. І наших, як деякі можуть неправильно сказати, і їхніх, бо всі вони наші люди. І наші, і їхні – наші. Ми – одна родина, ми – Сербія», – сказав Вучич. Він додав, що не планує милувати лише тих, хто скоїв найтяжчі злочини.

Згодом у дописі в Instagram Вучич повторно задекларував свій намір подати до демісії. «Я вірно служу своїй країні чотирнадцять років. У кожному місці та в кожну мить я служив лише Сербії. У кожну мить, у будь-якому місці на земній кулі я думав лише про Сербію, і я боровся лише за Сербію», – написав він.

Формально повноваження Вучича закінчуються 2027-го. За Конституцією, одна й та сама людина не може бути президентом довше двох термінів. Вучич неодноразова наголошував, що не змінюватиме Конституцію, аби залишитися на довше. «Я не диктатор», – запевняв він.