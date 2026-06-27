1586-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:45 Сили оборони уразили залізничний міст в окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

15:10 Угруповання "Хезболла" відкинуло рамкову угоду, яку підписали Ліван та Ізраїль за посередництва США, пише Reuters. Лідер "Хезболли" Наїм Касем назвав угоду "капітуляцією перед Ізраїлем" та "перетином усіх червоних ліній".

14:35 Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

14:00 На саміті G7, який відбувся минулого тижня, Трамп говорив про посилення тиску на Москву та навіть припустив, що може відмовитися від "анкориджських домовленостей", пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, за цими домовленостями Сполучені Штати нібито погоджувалися з вимогою Росії контролювати український Донбас за будь-якої мирної угоди.

13:25 Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи у Краснодарському краї та Ярославській області РФ, повідомив Зеленський.

12:50 Сили США завдали нових ударів по Ірану у відповідь на удар іранського дрона по танкеру біля Ормузької протоки, а Трамп пригрозив Тегерану знищенням.

"Цілком можливо, що вони ніколи не винесуть уроку! Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця те, що ми дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати!"

12:15 Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку протягом кількох тижнів, та оголосив про дострокові президентські й парламентські вибори.

11:40 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1704 російські атаки (позаминулого тижня – 1632), при цьому знищено 9020 російських військових (позаминулого – 9080): у середньому 5,3 за атаку (позаминулого – 5,6).

11:35 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1915 корегованих авіаційних бомб, що дещо більше, як було попереднього тижня (1836), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

09:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл., шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецька, Гвардійське.



За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс (50%), шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (100%) та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 787 із 874 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

143,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1453,4% артилерійських систем (з них 12,7% за минулий тиждень),

169,5% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

103,3% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9873 дронів-камікадзе та здійснив 2773 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 — із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили, вісім пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та один пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень з противником, агресор здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Зибине, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував, в бік Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман. На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази, поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік населеного пункту Лук’янівське. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1250 осіб. Також знешкоджено три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, сім засобів ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1889 безпілотних літальних апаратів, 501 одиницю автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 26 на 27 червня українські війська завдали удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по російському заводу з розробки та виробництва балістичних ракет «Титан-Баррикады».

• Українські війська також завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі у Володимирській області в рамках 40-денної кампанії з завдання ударів середньої та великої дальності, спрямованої на те, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

• Сполучені Штати знову ввели санкції проти російського морського експорту нафти після того, як термін дії тимчасових винятків із санкцій закінчився і не був продовжений.