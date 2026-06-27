Штангістів з Росії та Білорусі допустили до міжнародних змагань з прапором і гімном.

Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація важкої атлетики.

 

 

Міжнародна федерація важкої атлетики (International Weightlifting Federation – IWF) допустила російських та білоруських штангістів до змагань у всіх вікових групах. Про це повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті організації. Тепер важкоатлети з Росії та Білорусі будь-якого віку зможуть брати участь у всіх змаганнях під егідою IWF зі своїми прапорами, гімнами та іншими національними атрибутами.

 

«Виконавча рада IWF вирішила, що з цього моменту спортсмени з Росії та Білорусі у всіх вікових групах мають право брати участь у змаганнях IWF. Це рішення ухвалене відповідно до нещодавніх рекомендацій МОК (Міжнародного олімпійського комітету – ред.) щодо принципів нейтральності у спорті та важливості надання спортсменам рівних можливостей для участі у змаганнях на найвищому міжнародному рівні», – зазначається в пресрелізі.

 

Ще раніше цього року було знято обмеження на участь важкоатлетів з Росії та Білорусі у юнацьких вікових групах.

 

Нагадаємо теж, що другого червня стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам виступати на чемпіонаті світу під своїми прапором та з гімном. Раніше аналогічне рішення ухвалили міжнародні федерації з дзюдо, тхеквондо, водних видів спорту, спортивної боротьби та гімнастики. Крім того, Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала рішення про недопуск національних та клубних команд РФ до змагань у сезоні 2026-2027 років.

 

Обмеження проти спортсменів з Росії та Білорусі у різних видах спорту було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення Росії в України у лютому 2022 року.

27.06.2026

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