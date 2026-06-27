1585-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 129 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 758 із 837 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

143,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1451,4% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

169,3% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

102,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове та Лужки. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, два пункти управління та три пункти управління безпілотних літальних апаратів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Лимана. На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотирнадцять разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Озерне і у бік Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки. На Слов’янському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та Каленики, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку населених пунктів Малинівка та Миколаївка. У районах населених пунктів Іллінівка, Костянтинівка та Плещіївка на Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісімнадцять атак. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку. Ворог проявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямку Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Вербове та Вороне. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутися поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у бік Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Степового та Лугівського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також знешкоджено один танк, дванадцять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, одинадцять наземних робототехнічних комплексів, три ракети, 1951 безпілотний літальний апарат, 488 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 25 червня президент України Володимир Зеленський оголосив, що санкціонував 40-денну кампанію ударів середньої та великої дальності, щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

• Окупаційна влада Криму оголосила надзвичайний стан в окупованому Криму на тлі посилення української кампанії ударів середньої та великої дальності, спрямованих проти логістичних об’єктів у регіоні.

• Українські удари спричиняють дефіцит пального, проблеми з водопостачанням та масовий відтік населення з окупованого півострова.

• Російські чиновники продовжують створювати видимість стабільності та контролю над російською економікою на тлі посилення дефіциту бензину по всій країні.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров переклав провину на Сполучені Штати за відсутність письмової угоди після двостороннього саміту на Алясці в серпні 2025 року.