США завдали ударів по Ірану.

Це стало відповіддю на скоєну іранськими дронами атаку проти комерційного судна в Ормузькій протоці.

Військовики Сполучених Штатів атакували низку іранських об'єктів у районі Ормузької протоки. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Центрального командування військ США (CENTCOM), зроблену увечері в п'ятницю, 26 червня.

Згідно зі заявою, американські удари стали відповіддю на скоєну іранськими БПЛА атаку проти комерційного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці. «Сили Центрального командування США здійснили удари по Ірану 26 червня як потужна відповідь на вчорашню атаку на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку», – наголошує CENTCOM. Зокрема було завдано авіаційних ударів по місцям зберігання іранських ракет та безпілотників.

Американські військовики зазначили, що «ця необґрунтована аґресія явно порушує режим припинення вогню», а також поведінка Ірану «підриває свободу судноплавства в умовах, коли через цей життєво важливий міжнародний торговий коридор проходить дедалі більше вантажів».

Атака на судно Ever Lovely у четвер, 25 червня, стала першою в Ормузькій протоці після підписання 17 червня угоди між США та Іраном, яка передбачає припинення бойових дій та розблокування стратегічно важливої ​​акваторії. При цьому Тегеран офіційно не взяв на себе відповідальності за інцидент. Проте атака безпілотників відбулася лише через кілька годин після того, як Корпус вартових ісламської революції оголосив, що безпечний прохід суднам буде забезпечений лише маршрутами, контрольованими Іраном.