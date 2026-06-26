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Piem Dit Socco
скульптура П’єм ді Сокко
П'ятниця, Червень 26, 2026 - 13:00
До теми
Змінююсь, отже я існую
Михайло Сеньків
Цей художній засіб є осердям всілякого художнього світобачення. Метафора як велике диво перенесення чогось відомого на невідоме. Вона виростає із філософії зміни і пронизує інтерпретаційними пошуками мистецтво.
24.06.26
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Штука
Ботанічні мотиви в склі та малярстві
Мисткиня з Нідерландів творчо ретранслює метаморфози перехідних станів: масштабні малюнки та скляні об’єкти відтворюють рослинні форми в натуральну величину та поєднують точність спостереження з художньою інтерпретацією.
23.06.26
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Штука
Символіка нашої спадщини
Від 25 червня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького представлятиме експозицію, що звертається до звичаїв і знань, які формували повсякденне й обрядове життя українців та передавалися з покоління в покоління.
22.06.26
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Штука
Життя для мистецтва
Ігор Набитович
Архітектура, графіка й урятовані перлини Галичини Зеновія Соколовського (у 85-ту річницю уродин Маестро)
22.06.26
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Галичина
Осторога перед «дзеркальністю»
Мирослав МАРИНОВИЧ
«Дзеркальність» може сподобатися емоційним українцям. Так було не раз, і ми мало змінилися. Проте нам нарешті треба стати державним народом
22.06.26
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Дискурси
Долина
Андрій Содомора
Гори, рівнина, долина, долинки, видолинки... Наче сходами вниз, а потім – вгору. Земля не тільки дихає, а й музикує – своїми горами, пагорбами, долами, долинами... Компонує їх.
22.06.26
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Дискурси
«Роздзьобають нас круки, ворони…»
Стефан Жеромський
«Скільки в людині є від розбійника й зрадника, стільки з неї і витягнуть на прилюдний огляд, покажуть і подадуть до честі та наслідування...»
22.06.26
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Дискурси
Таємниця музики Ярослава Верещагіна
27 червня у Львівському органному залі відбудеться концерт, на якому піаніст та музикознавець Северин Гундяк відкриє для слухачів творчість маловідомого композитора, поета і редактора Ярослава Верещагіна.
21.06.26
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Штука