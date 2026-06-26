Білий дім оголосив, що США припиняють прийняття прохачів притулку.

Напередодні відповідне рішення ухвалив Верховний суд США з питань імміграції.

 

 

Сполучені Штати на підставі рішення Верховного суду фактично повністю припиняють приймати біженців х інших країн. Про це повідомив телеканал PBS News з покликом на слова заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера (Stephen Miller).

 

«Двері Америки повністю закриті для прохачів притулку», – сказав він журналістам під час пресконференції біля Білого дому. За словами Міллера, влада США виробила «просте та елегантне рішення» щодо прохачів притулку. «Якщо ви звертаєтеся за притулком, то ми знайдемо якусь іншу країну в світі, яка вас прийме», – пояснив він.

 

Так, Міллер прокоментував рішення Верховний суд США з питань імміграції. Суд ухвалив його напередодні, ставши на бік адміністрації президента країни Дональда Трампа. Шестеро суддів проголосували «за», троє – «проти».

 

Це рішення дозволять команді Трампа змінити систему надання притулку та висилки іммігрантів, що приїхали до США з країн, які страждають від війни чи стихійних лих.

 

Зокрема, адміністрація Трампа зможе скасувати гуманітарний захист для біженців з Гаїті (350 тисяч осіб) та Сирії (понад шість тисяч осіб). Багато хто з них живе і працює в США роками. Це рішення також може поставити під загрозу депортації всіх 1,3 мільйона осіб, які мають статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS).

26.06.2026

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