1584-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 7 балістичними ракетами Іскандер-М (по Київщині та Полтавщині) з Брянської, Курської обл. та 189 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей – 3 балістичні ракети Іскандер-М (43%) та 174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (92%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 737 із 807 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

143,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1449,5% артилерійських систем (з них 13,4% за минулий тиждень),

160,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

102,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад ПММ, один пункт управління, один пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка. На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Малинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне. На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак в районі Олександрограда та у бік Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степового та у бік Павлівки, Щербаків. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, один наземний робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що під час саміту на Алясці в серпні 2025 року Росія та Сполучені Штати не досягли жодної угоди щодо припинення війни Росії в Україні.

• Російська когнітивна війна, спрямована на те, щоб представити українські передові позиції як такі, що руйнуються, поки що, схоже, не змогла переконати партнерів України капітулювати перед вимогами Росії.

• Триваюча кампанія ударів України по російських нафтопереробних заводах посилює загальний інфляційний тиск у Росії та ускладнює зусилля Кремля щодо проведення експансіоністської монетарної політики.

• Російське військове командування, ймовірно, продовжує створювати на папері нові формування, але залишається незрозумілим, чи зможе Росія укомплектувати ці формування до штатної чисельності, передбаченої доктриною, і яким чином це відбуватиметься.

• 25 червня французькі власті затримали нафтовий танкер російського «тіньового флоту».

• Українські сили продовжили кампанію ударів на великі відстані проти російської нафтової інфраструктури на території Росії.