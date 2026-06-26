ООН закликає до міжнародної мобілізації для допомоги Венесуелі, яка постраждала від землетрусу.

Жертвами землетрусу вже стали щонайменше стали 188 людей, понад 1500 отримали поранення.

У зв'язку з потужним землетрусом у Венесуелі ООН виступила з надзвичайним зверненням до міжнародної спільноти та висловила готовність координувати будь-які дії, спрямовані на посилення гуманітарного реагування на кризу. Про це повідомив телеканал Euronews. За останніми офіційними даними, жертвами землетрусу стали 188 людей, понад 1500 отримали поранення, тисячі вважаються зниклими безвісти.

«Ми повністю мобілізовані, щоб підтримати народ Венесуели після смертоносних і руйнівних землетрусів, яких зазнала країна», – повідомив у четвер, 25 червня, керівник гуманітарних операцій ООН Том Флетчер (Tom Fletcher) у заяві, поширеній Управлінням ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

Обидва підземні поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5 сталися з різницею лише в одну хвилину і спричинили обвали будівель, відімкнення електроенергії та закриття головного аеропорту країни. Венесуельці скаржаться на гостру нестачу ресурсів, з якою стикаються екстрені служби на тлі глибокої соціально-економічної кризи.

На місці рятувальники продовжують шукати тих, хто вижив під завалами, а УКГП координує міжнародне розгортання міських пошуково-рятувальних загонів. Влада Венесуели оголосила надзвичайний стан, призупинила заняття у школах та відкрила навчальні заклади як тимчасові притулки та пункти прийому допомоги у найбільш постраждалих районах.

Особливо сильно поштовхи відчувалися в Каракасі і прибережних штатах, таких як Фалькон, де під будівлями, що обвалилися, як і раніше залишаються люди. ООН наголошує на нагальній необхідності у «стійкій міжнародній підтримці гуманітарних організацій, що працюють у країні», особливо з урахуванням того, що кількість жертв найближчими годинами може ще зрости.

У цей час до Венесуели прямують рятувальники, які пройшли сертифікацію ООН, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив, повідомила в телезверненні виконувачка обов'язків президента країни Делсі Родріґес (Delcy Rodríguez).

Іспанія та Франція пообіцяли відрядити десятки фахівців, а Німеччина виділила шість військово-транспортних літаків для допомоги Венесуелі. Швейцарія, своєю чергою, мобілізувала 80 осіб, вісім пошуково-рятувальних собак та 18 тонн обладнання, щоб відправити їх до Венесуели якнайшвидше.

Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Сьоррд Сьордсма (Sjoerd Sjoerdsma) оголосив про пакет допомоги на суму 2 млн. євро для відправки на місце пошуково-рятувального загону. Чехія повідомила, що її команда рятівників готується до вильоту.

Від імені США держсекретар Марко Рубіо через соцмережу X заявив про «найглибші співчуття народу Венесуели». «За розпорядженням президента Трампа Держдепартамент негайно відряджає до Венесуели пошуково-рятувальні групи, медичні ресурси та гуманітарну допомогу», – зазначив Рубіо.

Папа Римський Лев XIV, зі свого боку, перерахував Венесуелі 100 000 євро, повідомило видання Vatican News. Кошти надійшли з фонду Апостольської елемозінарії – відомства, яке відповідає за благодійні ініціативи Святого Престолу.