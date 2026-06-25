Лейборист Бернем значно випереджає за популярністю лідера правих популістів Фараджа.

Також Бернем виграє соціологічний двобій за звання майбутнього прем’єра з усіма лідерами парламентських партій.

 

 

Ексмер Манчестера лейборист Енді Бернем (Andy Burnham), який вважається найімовірнішим наступним лідером партії і відповідно майбутнім прем'єр-міністром Великої Британії, користується більшою популярністю, ніж голова британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж (Nigel Farage). Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg із покликом на дані опитування громадської думки, проведеного компанією YouGov. А партія Reform UK, згідно з останньою соціологією, вважається безумовним лідером суспільних симпатій.

 

Так, 43 відсотки респондентів вважають, що Бернем стане хорошим прем'єр-міністром Британії, тоді як Фараджеві віддало б перевагу на цій посаді лише 23%. При цьому, за опитуваннями громадської думки, проведеними у травні, розрив у популярності між чинним прем'єром Кіром Стармерем та Фараджем становив 10 процентних пунктів, тоді як зараз між Бернемом та Фараджем – 20.

 

Водночас на користь можливого прем'єрства Бернема висловилося більше опитаних, ніж за лідерку опозиційної Консервативної партії Кемі Баденок (Kemi Badenoch). У соціологічному змаганні за лейбористта висловилися 32% респондентів, за консерваторку – 28%. Також Бернем виграв двобої з головою Зеленої партії Англії та Уельсу Заком ​​Поланскі (Zack Polanski) з рахунком 35:11 та з лідером Ліберальних демократів Едом Дейві (Ed Davey) – 32:11.

 

Нагадаємо, 22 червня Кір Стармер офіційно оголосив, що подає до демісії. Очікується, що його наступником стане саме Енді Бернем, який поки що єдиний оголосив про бажання балотуватися на посаду голови Лейбористської партії і, відповідно, отримати крісло прем'єра. Подання заявок кандидатів має розпочатися 9 липня.

 

25.06.2026

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