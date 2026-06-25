Нижня палата парламенту Румунії підтримала об'єднання з Молдовою.

Відповідний законопроєкт був схвалений Палатою депутатів парламенту Румунії в рамках процедури «мовчазної згоди».

Законопроєкт, який передбачає початок процесу об'єднання Румунії з Республікою Молдова, було ухвалено румунською Палатою депутатів (нижньою палатою парламенту Румунії) у рамках процедури «мовчазної згоди» після закінчення встановленого законом терміну (45 днів) для обговорення та голосування. Згідно з парламентською процедурою, за відсутності явного рішення депутатів ініціатива вважається ухваленою та скеровується до Сенату (верхньої палати), який є органом, що ухвалить остаточне рішення. Про це повідомив інформаційний портал IPN з покликом на інформацію, опубліковану на офіційному сайті румунського законодавчого органу.

Документ, ініційований парламентарями партії SOS, передбачає, що парламент Румунії висловлює намір підтримати об'єднання з Республікою Молдова. «Парламент Румунії ухвалює рішення про об'єднання з Республікою Молдова», – йдеться у статті 2 законопроєкту. «Парламент Румунії уповноважує уряд країни негайно, терміново, розпочати перемовини з владою Кишинева з метою остаточного оформлення об'єднання з Республікою Молдова», – йдеться у статті 3 документа.

Автори документа покликаються на положення Гельсінського заключного акта, який допускає зміну кордонів мирними засобами та на засаді згоди держав. Проєкт також передбачає оповіщення міжнародних партнерів та відповідних організацій, включно з Європейською Унією, НАТО, ООН та Сполученими Штатами, у разі остаточного ухвалення закону.

Влада Молдови наразі не прокоментувала законодавчу ініціативу Бухареста. Проте відомо, що президентка Мая Санду ще в січні 2026 року в одному інтерв’ю відкрито висловилася за об'єднання її країни з Румунією. «Якщо ми матимемо референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією», – зізналась вона, відповідаючи на запитання британському подкасту The Rest is Politics.