1583-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, ТОТ Донецька.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (92%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 642 із 708 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

143,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1447,3% артилерійських систем (з них 14,1% за минулий тиждень),

168,8% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

102,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 232 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10060 дронів-камікадзе та здійснив 3182 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з противником, агресор здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Новоосинового та в районі Западного. На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва. На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також знешкоджено один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, два наземних робототехнічних комплекси, 1994 безпілотні літальні апарати, 450 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські збройні сили збільшують темпи виробництва та модернізації своїх балістичних ракет і безпілотників. Згідно з наявною інформацією, щомісячний обсяг виробництва ракет у Росії перевищує щомісячний обсяг виробництва ракет-перехоплювачів системи ППО PAC-3 «Патріот» у США.

• Зростаючий за масштабами та різноманітністю арсенал ударних засобів Росії підкреслює вирішальне значення західної допомоги у зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України.

• За повідомленнями, Росія збільшує свої воєнні видатки, навіть попри зменшення доходів.

• 12 червня невідомі особи спробували вчинити замах на колишнього чиновника ДНР за допомогою саморобного вибухового пристрою.