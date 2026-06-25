Петер Мадяр запропонував розсекретити архіви комуністичних спецслужб Угорщини.

Відповідний законопроєкт внесено до парламенту. Документи мають стати доступними до 23 жовтня – до 70-х роковин повстання 1956 року.

 

 

До угорського парламенту внесено законопроєкт про розсекречення архівів комуністичних спецслужб. Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg з покликом на заяву прем'єр-міністра країни Петера Мадяра.

 

«Ми внесли до парламенту законопроєкт про відкриття архівів таємної поліції комуністичної доби. Ми дали цю обіцянку і виконаємо її. Тим самим ми нарешті виконуємо давно назрілий обов'язок перед угорським народом», – зазначив керівник угорського уряду.

 

Законопроєкт передбачає створення незалежної комісії із 11-ти членів, до якої мають увійти чинні співробітники спецслужб, історики та архівісти. Ця комісія визначатиме, які документи, видані до 14 лютого 1990 року можна опублікувати, а які повинні й далі залишатися засекреченими.

 

При цьому критерії збереження секретності будуть посилені. Раніше документи залишалися закритими, якщо їхня публікація могла завдати шкоди зовнішнім відносинам Угорщини. Тепер це стосуватиметься лише відносин з країнами-членами Європейської Унії, Європейської економічної зони чи НАТО.

 

Парламент майже напевно ухвалить законопроект, оскільки у партії Мадяра «Тиса» конституційна більшість парламенті. Документи мають стати доступними до 23 жовтня — до 70-х роковин повстання 1956 року.

 

Угорщина, на відміну більшості країн радянського блоку, не опублікувала архіви інформаторів після повалення комуністичної влади шляхом «оксамитової революції» 1989 року. При цьому в істориків був доступ до частини архівів, а громадяни могли з'ясувати, чи велося за ними стеження, але широкому загалу ці відомості не були доступні.

 

Наприкінці квітня 2026 року, майже відразу після перемоги на виборах, Мадяр пообіцяв, що новий уряд відкриє доступ до архівів спецслужб, які займалися внутрішньою розвідкою в епоху комуністичного режиму.

25.06.2026

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