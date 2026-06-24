США провели перше успішне випробування системи ПРО «Золотий купол».

У випробуваннях брав безпосередню участь голова Пентагону Піт Геґсет.

 

 

Сполучені Штати провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони «Золотий купол для Америки» (Golden Dome for America – GDA). Про це повідомив міністр війни США Піт Геґсет у твіті на платформі Х.

 

«Перше випробування проєкту "Золотий купол для Америки" (GDA) пройшло з повним успіхом – і для мене було честю стати свідком цього особисто», – написав Геґсет. Він розповів, що для створення цієї новітньої системи ПРО «була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного враження (Dynamic Defense Autonomous Defeat – DDAD), яка бездоганно і автономно навела на ціль і знищила безліч загроз, які наближаються».

 

«Під час випробування було динамічно нейтралізовано кожну загрозу. Я спостерігав, як наші елітні військовики інтегруються з технологіями наступного покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що летять прямо на них. Традиційні та нові», – розповів голова Пентагону.

 

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп втілює у життя бачення президента Рональда Рейґана про Стратегічну оборонну ініціативу. «Зі "Золотим куполом" Міністерство війни захищатиме нашу батьківщину потужніше, ніж будь-коли раніше. "Золотий купол" реальний, потужний і перебуває на шляху до мети», – запевнив Геґсет.

 

Раніше інформаційний портал Axios повідомляв, що Геґсет та технічний директор Пентагону Еміль Майкл (Emil Michael) особисто були присутні на випробуваннях зазначеної зброї на полігоні в штаті Нью-Мексико.

 

Golden Dome for America – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території США від балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил США та Міністерства війни.

 

Згідно з аналізом Бюджетного управління Конгресу, розгортання та підтримка всієї архітектури «Золотого купола» може обійтися американським платникам податків у $1,2 трлн протягом наступних двадцяти років. Ця цифра різко контрастує з початковим прогнозом адміністрації Трампа, який становив приблизно $175 млрд.

 

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