Сенат США проголосував за виведення військ з регіону Перської затоки.

Трамп фактично звинуватив сенаторів у державній зраді.

Сенат Сполучених Штатів підтримав ухвалену раніше Палатою представників резолюцію, яка передбачає припинення військових дій проти Ірану. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. На думку сенаторів-демократів, які ініціювали голосування щодо резолюції, Конґрес США має «чітко просигналізувати, що відновлення бойових дій не має відбутися без його згоди».

Резолюцію було схвалено 50 голосами, 48 виступили проти. Голосування продемонструвало зростання занепокоєння серед республіканців з приводу війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває з 28 лютого 2026 року, пише Reuters.

Текст резолюції передбачає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має вивести американські збройні сили зі зони бойових дій з Іраном. Проте, підкреслює агенція, документ має переважно декларативний характер. Резолюція хоч і не потребує підпису президента, проте не має обов'язкової юридичної сили.

Як зазначають експерти, це був перший випадок, коли обидві палати Конґресу ухвалили резолюцію, яка наказує президентові вивести збройні сили США з району бойових дій, з моменту схвалення «Резолюції про воєнні повноваження» 1973 року, де йшлося про виведення американських військ з В’єтнаму.

У Білому домі голосування щодо резолюції називали «несуттєвим». Там зазначили, що «немає жодних бойових дій, із зони яких можна було б вивести американські війська, оскільки бойові дії завершилися з припиненням вогню 17 квітня».

Сам же Дональд Трамп фактично звинуватив сенаторів у державній зраді. «Ці сенатори тільки ускладнили мені роботу, але я впораюся так чи інакше, тому що я завжди впораюся», – написав Трамп у середу, 24 червня, в соцмережі Truth Social. Він зазначив, що Тегеран зараз готовий дати Вашінґтону «практично все, вперше за десятиліття виявляючи повагу до Сполучених Штатів та їхнього президента».

Трамп додав, що голосування щодо резолюції, яка закликає його припинити використовувати ЗС США для ведення бойових дій проти Ірану, було «невчасним і безглуздим». За словами американського президента, сенатори, які проголосували за резолюцію, «надають допомогу та підтримку ворогові».