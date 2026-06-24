1582-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 У ніч на 24 червня (з 18:00 23 червня) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецька, Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (94%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 771 із 857 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,7% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

143,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1445,1% артилерійських систем (з них 13,8% за минулий тиждень),

168,4% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

102,3% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню. На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Бачівськ. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п'ять пунктів управління. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили тринадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах населених пунктів Озерне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман. На Слов’янському напрямку противник здійснив шістнадцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та Закітне, а також у напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівка. В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив двадцять атак. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок чотири атаки. Ворог проявляв активність поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Олександроград. На Гуляйпільському напрямку окупанти 24 рази атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Гуляйполя та Залізничного, а також у напрямку Рівного, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного. На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1260 осіб. Також знешкоджено шість танків, чотири бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, сім наземних робототехнічних комплексів, 1873 безпілотні літальні апарати, 430 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін та високопосадовці Кремля знову наголошують на прихильності Росії до своїх початкових воєнних цілей – повної капітуляції України, у той час як Україна, США та Європа, здається, готові відновити переговори з метою припинення війни.

• Путін продовжує спиратися на переговорну тактику, спрямовану на те, щоб помилково створити враження, ніби російські війська ось-ось прорвуть українську оборону.

• Кремль проводить кампанію когнітивної війни, щоб представити потенційні українські удари по законних білоруських цілях, які підтримують російські воєнні операції, як ескалацію з боку України проти Білорусі та союзної держави.

• Ретранслятори сигналу на білорусько-українському кордоні дають змогу російським військам завдавати точних ударів безпілотниками по глибокому тилу України, а отже є законною воєнною ціллю для потенційних українських ударів.

• Білорусь з 2022 року надає матеріальну підтримку російській війні в Україні і фактично є союзником Росії у цій війні.

• Кремль може спробувати скористатися договором про колективну безпеку союзних держави, щоб втягнути Білорусь у війну, аби Росія могла використовувати білоруські людські та навчальні ресурси.

• Російські успіхи в Костянтинівці залишаються обмеженими проникненнями невеликих груп, які не призводять до встановлення стабільного територіального контролю.

• Представники Кремля визнали ескалацію ударів України по російській енергетичній інфраструктурі з великої відстані, але применшили їхній вплив на постачання палива в масштабах країни.

• Кремль продовжує погрожувати Україні ударами у відповідь, ймовірно, щоб продемонструвати свою силу на тлі зростаючого дефіциту бензину на внутрішньому ринку.