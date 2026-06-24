Литва пропонує посередництво у залагодженні українсько-польського конфлікту.

Президент заявив, що «для Литви важливо, щоб зв’язок між Варшавою та Києвом був якомога міцнішим».

Аста Скайсґірите

Литва прагне пом’якшити напруженість між Польщею та Україною. Вільнюс заявляє про готовність виступити посередником між польським президентом Каролем Навроцьким і його українським колегою Володимиром Зеленським після ескалації суперечки щодо Ордена Білого Орла.

Головна радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсґірите (Asta Skaisgiryte) заявила у вівторок, 23 червня, що Вільнюс може взяти на себе роль посередника у конфлікті, який загострюється, між президентами Польщі та України. «Найімовірніше, знову доведеться докласти зусиль, щоб організувати зустріч обох президентів (Польщі та України – ред.). Ймовірно, ситуація з обох боків дещо загострилася», – зазначила Скайсґірите в інтерв’ю радіостанції Żiniu radijas.

Президент Литви Ґітанас Науседа тиждень тому під час виступу в литовському парламенті наголосив, що «для Литви, як і для всього регіону, важливо, щоб зв’язок між Варшавою та Києвом був якомога міцнішим». «Тому ми зацікавлені в тому, щоб запобігти навіть найменшим ознакам ослаблення цього зв’язку», – зазначив глава литовської держави.