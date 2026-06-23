Легендарні діячі польської "Солідарності" запрошують Зеленського до Ґданська.

 

Ветерани демократичної опозиції часів ПНР Збіґнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Боґдан Ліс та Адам Міхнік, живі класики новітньої історії, чий моральний авторитет базується на реальній і дуже важкій боротьбі за свободу, опублікували відкритий лист до президента України Володимира Зеленського, у якому закликають до солідарності та утримання від ескалації негативних емоцій:

 

Шановний пане Президенте!

Ми обурені ганебним рішенням Кароля Навроцького про позбавлення Вас Ордена Білого Орла. Ви є лідером нації, армія якої захищає не лише власну незалежність, але й увесь європейський континент.

Ми є учасниками польської демократичної та антикомуністичної опозиції, яка призвела до перелому 1989 року. Нині саме Ви несете стяг «Солідарності», будучи символом вільного світу.

Тому апелюємо до Вас: спільно стиснімо зуби, не піддаваймося негативним емоціям і кон'юнктурним політикам.

Тому в ім'я спільного майбутнього запрошуємо Вас до Ґданська, колиски «Солідарності», щоб ефективно подолати спільного ворога, вибудувати європейську підтримку для України, гарантувати безпечне майбутнє українському суспільству.

Свобода Польщі та України є неподільною. Таким є урок історії.

Слава Україні!

 

23.06.2026

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