Прем’єрка Литви Інґа Руґінене й цілий уряд подали до демісії.

Новий уряд має очолити лідер соціал-демократів Міндауґас Сінкявічус.

 

 

Президент Литви Ґітанас Науседа підписав указ про демісію соціал-демократки Інґи Руґінене (Inga Ruginienė) з посади прем'єр-міністра. Про це повідомила литовська газета Respublika з покликом на слова головного радника президента Фредерікаса Янсонаса (Frederikas Jansonas). Глава держави своїм указом також доручив тимчасовому кабінету міністрів розпочати роботу. Руґінене виконуватиме обов’язки прем’єрки до затвердження нового складу уряду.
 

Про свою демісію Руґінене повідомила на засіданні кабінету у вівторок, 23 червня. Експерти оцінюють цю подію як цілком очікувану, оскільки в середовищі найбільшої в Сеймі Литви Соціал-демократичної партії вже давно велися розмови про розформування чинної коаліції.

 

Соціал-демократи вирішили припинити співпрацю з популістською партією «Зоря Німану» (Nemuno Aušra). До нової коаліції з соціал-демократами увійдуть Союз селян, зелених та християнських сімей Литви, а також Союз демократів «В ім'я Литви» (Vardan Lietuvos).

 

Президент має подати до Сейму кандидатуру нового прем'єр-міністра не пізніше ніж протягом 15 днів. Очікується, що новим главою уряду стане лідер соціал-демократів Міндауґас Сінкявічус (Mindaugas Sinkevičius). Його однопартійці залишать за собою більшість місць у новому кабінеті міністрів. Експерти стверджують, що зміна уряду не мала б вплинути на зовнішню політику Литви, зокрема, на підтримку України.

 

Нагадаємо, що соціал-демократи в Литві здобули перемогу на виборах у 2024 році. Сформований тоді уряд на чолі з Ґінтаутасом Палуцкасом (Gintautas Paluckas) пішов у відставку в серпні 2025 року після корупційного скандалу, йому на зміну прийшов кабінет Руґінене.

23.06.2026

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