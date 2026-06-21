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Якщо вже помилятись, то нехай це буде по велінню серця
Джордж Ґордон Байрон
До теми
П’яний Голіаф
Віталій Портников
Він вірить, що якщо тупо битися головою об стінку багато років поспіль, можна буде побачити підкорену Україну. Можна. Але тільки у власній голові
21.06.26
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Дискурси
Матеріяли до лоції Всеокеану. Осінь
Дмитро Єльніков
Відчув, як і не маючи наміру був залучений до дійсного стосунку Я-Ти. Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого
20.06.26
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Дискурси
Одеський триптих
Василь МАХНО
мені мої надокучали рими, валіза громіздка, побачене в дорозі, думки натерті на життєвій терці, якісь слова зронив в бібліотеці, що кораблем застрягла там на розі
20.06.26
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Дискурси
Nie dajmy się zwariować 2
Олександр БОЙЧЕНКО
Якщо знайдеться десь бодай десять праведних, то треба вибачати цілій місцевості. А серед поляків цих праведних у тисячі разів більше
19.06.26
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Дискурси
Не ображайся, люба, честь
Тарас Прохасько
Вечір, папіроси, нотес і поезія... ти наче злет після падіння і знов падіння після злету, ти недоречність непотрібного дощу і мудрість того, що здається недоречним...
18.06.26
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Дискурси
Мистецтво для підтримки здоров'я
Від 23 по 30 червня у Львові відбудеться серія безкоштовних культурних подій: виставки, воркшопи, перформанси, концерти, які представлять різноманітні підходи до роботи з досвідом війни та залучать до спільного творчого досвіду.
18.06.26
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Штука
Німеччина і Польща підписали угоду про співпрацю в галузі оборони.
Сторони взяли на себе зобов'язання підтримувати одне одного в рамках Європейської Унії та НАТО.
18.06.26
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У світі
Герої сучасної Польщі
Юрій Винничук
До недавнього часу Бурий вважався бандитом і ніхто про нього широко не згадував. Але з 1995 року вся його діяльність стала – «боротьбою за незалежну Польщу»...
17.06.26
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Дискурси