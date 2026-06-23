Нафта марки Brent подешевшала до $77,56 за барель.

На нафтову ціну вплинуло те, що США надали Ірану звільнення з-під режиму санкцій терміном на 60 днів.

Ціни на нафту продовжують поступово знижуватися на тлі проведення мирних перемовин між Сполученими Штатами й Іраном. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg. Станом на ранок вівторка, 23 червня, серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,34 (0,44%), до $77,56 за барель.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI на цей момент подешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,13 (0,18%), до $73,73 за барель.

У понеділок, 22 серпня, спостерігалося відносно стрімке падіння ціни на обидві марки, вони подешевшали більш ніж на 3% на новинах про те, що США надали Ірану звільнення з-під режиму санкцій терміном на 60 днів після початку перемовин у Швейцарії про укладення постійної мирної угоди. Виняток стосується виробництва, продажу, постачання чи відвантаження нафти, нафтохімічної продукції чи нафтопродуктів. Будь-які платежі, які належать Ірану за купівлю такої продукції, можуть здійснюватись у доларах США.

Обсяг поставок через Ормузьку протоку поступово відновлюється. За даними Bloomberg, за вихідні через цю ключову для ринку енергоносіїв водну артерію пройшло транспортування кількох мільйонів барелів нафти. «Поступове збільшення нафтових потоків через Ормузьку протоку продовжує чинити тиск на ринок», – зазначили аналітики банку ING.