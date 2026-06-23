1581-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 118 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 773 із 875 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

143,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1443,2% артилерійських систем (з них 14,1% за минулий тиждень),

168,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

102,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон-камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення з противником, агресор здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопань, Симинівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Кучерівки та Глушківки. На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Никифорівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Дорожнє та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка, Шевченко, Вільне, Матяшеве. На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії, в районах Січневого, Вербового та Нового Запоріжжя, отримали відсіч. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в районі Степового. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1851 безпілотний літальний апарат, 626 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 21 на 22 червня українські війська завдали чергового удару поблизу Москви – це вже третій удар по столичному регіону Росії за останній тиждень.

• Як повідомляється, останніми тижнями російська влада намагається посилити протиповітряну оборону Москви, зокрема, ймовірно, за рахунок перекидання ресурсів з передової.

• Україна продовжує нарощувати інтенсивність та розширювати радіус дії своїх ударних операцій середньої та великої дальності.

• Українські удари продовжують поглиблювати дефіцит бензину в Росії та ускладнювати російську логістику в окупованій Україні.

• Українські війська завдали удару по російському оборонному підприємству у Воронезькій області, яке виробляє компоненти для російських крилатих ракет та засобів протиповітряної оборони.