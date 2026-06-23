Індекс Мосбіржі впав протягом дня більш ніж на 4%.

Це найстрімкіше падіння з вересня 2022 року. На падіння вплинули, зокрема, геополітичні ризики та очікування зростання цін на пальне.

 

 

Індекс Мосбіржі (IMOEX) за підсумками основної сесії торгів у понеділок, 22 червня, впав на 4,23% – до 2318,28 пункта. Це стало найстрімкішим падінням за день з 26 вересня 2022 року. Про це повідомляє російське інформаційне агентство РБК. Лідерами падіння стали акції таких компаній: VK (-8,9%), «Роснефть» (-8,7%) та «Аэрофлот» (-8,1%).

 

Аналітикиня Freedom Global Наталія Мільчакова заявила, що негативний вплив на російський ринок акцій мало кілька чинників. Серед них рішення Банку Росії знизити ключову ставку на 25 базових пунктів замість очікуваних 50. На її думку, фондовий ринок витлумачив це як сигнал про майбутні проблеми в економіці.  Ба більше, супровідний коментар банку містив тезу про можливі паузи у коригуванні монетарних умов, якщо цього вимагатимуть темпи інфляції. Настрій ринку також зіпсували геополітичні ризики та очікування зростання цін на пальне, додала експертка.

 

Окрім того, на падіння вплинули геополітичні ризики та очікування зростання цін на пальне. Директор зі стратегії компанії «Финама» Ярослав Кабаков припустив, що індекс Мосбіржі може опуститися до 2000 пунктів.

 

«Напевно, що довшою і жорсткішою буде ескалація, то нижчим ми побачимо російський ринок. Не в прямій прив'язці до новин, а саме через механізми грошового ринку та тиск за ставкою. Можна припустити, що низка учасників, володіючи більшою інформацією, почали продавати російський ринок трохи раніше за інших. У чомусь це нагадує ситуацію кінця 2021 – початку 2022 року», – зазначив Кабаков.

23.06.2026

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