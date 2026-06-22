Британський прем'єр Кір Стармер подав до демісії.

Найімовірнішим його наступником вважають ексмера Манчестера Ендрю Бернема.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що вирішив зрезиґнувати з посади голови уряду і відмовиться від лідерства в Партії лейбористів. Про це повідомила телерадіокорпорація ВВС. Свою заяву керівник британського уряду проголосив, виступаючи традиційно перед дверима своєї резиденції на Давнінг-стріт 10. Він уже повідомив короля Чарльза III про це рішення.

У своєму виступі Стармер перелічив досягнення уряду, яким він керував. При цьому він зазначив, що в партії чимраз частіше почали звучати питання, «чи я є найкращим лідером, який поведе нас на наступні загальні вибори». «Я почув відповідь на це питання від фракції моєї партії в парламенті, і я з гідністю приймаю цю відповідь», – сказав Стармер.

Він повідомив, що попросив керівництво лейбористської партії визначити терміни виборів нового лідера. Висування кандидатів має розпочатися дев’ятого липня та завершиться 16 липня. Якщо процедура відбудеться, нового лідера партії буде визначено після парламентських канікул, до початку нової сесії у вересні. До цього часу Стармер залишатиметься на чолі уряду.

Нагадаємо, що ще минулого тижня Стармер запевняв, що не відмовиться від посади та від лідерства у партії лейбористів, попри різку критику його правління як з боку опозиції, так і у власній партії. Його становище похитнулося після того, як на виборах 18 червня в окрузі Мейкерфілд переміг мер Манчестера Ендрю Бернем (Andrew Burnham), який планував ініціювати боротьбу за позицію лідера лейбористської партії та, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії. До цього близько ста депутатів парламенту публічно закликали Стармера подати до демісії.

Проблеми Стармера посилилися після поганих результатів лейбористської партії на виборах до муніципальних рад Англії, а також до парламентів Уельсу і Шотландії в травні цього року, на яких партія втратила понад 1,5 тисячі місць. Після цього багато однопартійців, у тому числі членів парламенту, закликали прем'єра полишити посаду. Досі Стармер відмовлявться розглядати таку можливість.