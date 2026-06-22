У Швейцарії завершився перший раунд перемовин США та Ірану.

Сторони заявили про позитивну динаміку розмов.

Зранку в понеділок, 22 червня, в швейцарському курортному містечку Бюрґенштоку пройшов перший раунд мирних перемовин між Сполученими Штатами й Іраном. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Посередниками на них виступали Пакистан і Катар.

Американську делегацію очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. Іран на переговорах представляють спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Перемовини проходили на тлі заяв Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки та проголошення президентом США Дональдом Трампом своїх погроз відновити атаки на Іран. За даними іранського агентства Tasnim, представники Ірану перед переговорами відмовилися брати участь у спільній фотосесії та обмінюватися рукостисканнями з американською делегацією. Фотосесія відбулася без іранської делегації, після чого її представники ввійшли до зали переговорів. На кадрах телеканалу «Аль-Джазіри» зафіксовано вітальні рукостискання представників іранської та американської делегацій з посередниками з Пакистану.

Попри це перший раунд переговорів, як стверджують у своїй заяві посередники, пройшов у «позитивній та конструктивній» атмосфері. Сторони домовилися створити комітет високого рівня, який займеться контролем процесу перемовин. Керівники переговорних команд регулярно звітуватимуть перед комітетом. Хто до нього увійшов, не уточнюється.

Комітет уже погодив «дорожню карту для досягнення остаточної угоди терміном до 60 днів, заклавши основу для негайного початку подальших технічних переговорів». Іран та США також створили «лінію зв'язку» для запобігання «інцидентам та непорозумінню» в Ормузькій протоці. Крім того, Вашінґтон та Тегеран за сприяння посередників домовилися про створення координаційного центру, який контролюватиме режим припинення вогню у Лівані. «Технічні переговори з усіх питань будуть подовжені до кінця тижня на курорті Бюрґеншток», – йдеться у заяві.

Про поступ у переговорах заявив і Венс. За його словами, сторони ще мають вирішити низку питань, пов'язаних як з майбутньою угодою між Вашінґтоном і Тегераном, так і з ситуацією в Лівані, де Ізраїль проводить бойову операцію проти угруповання «Хезболла».