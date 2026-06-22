У Швейцарії завершився перший раунд перемовин США та Ірану.

Сторони заявили про позитивну динаміку розмов.

 

 

Зранку в понеділок, 22 червня, в швейцарському курортному містечку Бюрґенштоку пройшов перший раунд мирних перемовин між Сполученими Штатами й Іраном. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Посередниками на них виступали Пакистан і Катар.

 

Американську делегацію очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. Іран на переговорах представляють спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

 

Перемовини проходили на тлі заяв Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки та проголошення президентом США Дональдом Трампом своїх погроз відновити атаки на Іран. За даними іранського агентства Tasnim, представники Ірану перед переговорами відмовилися брати участь у спільній фотосесії та обмінюватися рукостисканнями з американською делегацією. Фотосесія відбулася без іранської делегації, після чого її представники ввійшли до зали переговорів. На кадрах телеканалу «Аль-Джазіри» зафіксовано вітальні рукостискання представників іранської та американської делегацій з посередниками з Пакистану.

 

Попри це перший раунд переговорів, як стверджують у своїй заяві посередники, пройшов у «позитивній та конструктивній» атмосфері. Сторони домовилися створити комітет високого рівня, який займеться контролем процесу перемовин. Керівники переговорних команд регулярно звітуватимуть перед комітетом. Хто до нього увійшов, не уточнюється. 

 

Комітет уже погодив «дорожню карту для досягнення остаточної угоди терміном до 60 днів, заклавши основу для негайного початку подальших технічних переговорів». Іран та США також створили «лінію зв'язку» для запобігання «інцидентам та непорозумінню» в Ормузькій протоці. Крім того, Вашінґтон та Тегеран за сприяння посередників домовилися про створення координаційного центру, який контролюватиме режим припинення вогню у Лівані. «Технічні переговори з усіх питань будуть подовжені до кінця тижня на курорті Бюрґеншток», – йдеться у заяві.

 

Про поступ у переговорах заявив і Венс. За його словами, сторони ще мають вирішити низку питань, пов'язаних як з майбутньою угодою між Вашінґтоном і Тегераном, так і з ситуацією в Лівані, де Ізраїль проводить бойову операцію проти угруповання «Хезболла».

 

22.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Матеріяли до лоції Всеокеану. Осінь
Дмитро Єльніков
Відчув, як і не маючи наміру був залучений до дійсного стосунку Я-Ти. Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого
20.06.26 | | Дискурси
Одеський триптих
Василь МАХНО
мені мої надокучали рими, валіза громіздка, побачене в дорозі, думки натерті на життєвій терці, якісь слова зронив в бібліотеці, що кораблем застрягла там на розі
20.06.26 | | Дискурси
Nie dajmy się zwariować 2
Олександр БОЙЧЕНКО
Якщо знайдеться десь бодай десять праведних, то треба вибачати цілій місцевості. А серед поляків цих праведних у тисячі разів більше
19.06.26 | | Дискурси
Не ображайся, люба, честь
Тарас Прохасько
Вечір, папіроси, нотес і поезія... ти наче злет після падіння і знов падіння після злету, ти недоречність непотрібного дощу і мудрість того, що здається недоречним...
18.06.26 | | Дискурси
Мистецтво для підтримки здоров'я
Від 23 по 30 червня у Львові відбудеться серія безкоштовних культурних подій: виставки, воркшопи, перформанси, концерти, які представлять різноманітні підходи до роботи з досвідом війни та залучать до спільного творчого досвіду.
18.06.26 | | Штука
Німеччина і Польща підписали угоду про співпрацю в галузі оборони.
Сторони взяли на себе зобов'язання підтримувати одне одного в рамках Європейської Унії та НАТО.
18.06.26 | | У світі
Герої сучасної Польщі
Юрій Винничук
До недавнього часу Бурий вважався бандитом і ніхто про нього широко не згадував. Але з 1995 року вся його діяльність стала – «боротьбою за незалежну Польщу»...
17.06.26 | | Дискурси
Навколо «польської чутливості» Яцека Куроня
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Численні події в Польщі починаючи з осені 2022 року є настільки ганебними, що навіть важко до кінця уявити реакцію Яцека Куроня
17.06.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.