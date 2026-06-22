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Сантьяго Калатрава
Сантьяго Калатрава «Мати і дитина» (1990)
Понеділок, Червень 22, 2026 - 09:00
До теми
Матеріяли до лоції Всеокеану. Осінь
Дмитро Єльніков
Відчув, як і не маючи наміру був залучений до дійсного стосунку Я-Ти. Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого
20.06.26
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Дискурси
Одеський триптих
Василь МАХНО
мені мої надокучали рими, валіза громіздка, побачене в дорозі, думки натерті на життєвій терці, якісь слова зронив в бібліотеці, що кораблем застрягла там на розі
20.06.26
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Дискурси
Nie dajmy się zwariować 2
Олександр БОЙЧЕНКО
Якщо знайдеться десь бодай десять праведних, то треба вибачати цілій місцевості. А серед поляків цих праведних у тисячі разів більше
19.06.26
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Дискурси
Не ображайся, люба, честь
Тарас Прохасько
Вечір, папіроси, нотес і поезія... ти наче злет після падіння і знов падіння після злету, ти недоречність непотрібного дощу і мудрість того, що здається недоречним...
18.06.26
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Дискурси
Мистецтво для підтримки здоров'я
Від 23 по 30 червня у Львові відбудеться серія безкоштовних культурних подій: виставки, воркшопи, перформанси, концерти, які представлять різноманітні підходи до роботи з досвідом війни та залучать до спільного творчого досвіду.
18.06.26
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Штука
Німеччина і Польща підписали угоду про співпрацю в галузі оборони.
Сторони взяли на себе зобов'язання підтримувати одне одного в рамках Європейської Унії та НАТО.
18.06.26
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У світі
Герої сучасної Польщі
Юрій Винничук
До недавнього часу Бурий вважався бандитом і ніхто про нього широко не згадував. Але з 1995 року вся його діяльність стала – «боротьбою за незалежну Польщу»...
17.06.26
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Дискурси
Навколо «польської чутливості» Яцека Куроня
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Численні події в Польщі починаючи з осені 2022 року є настільки ганебними, що навіть важко до кінця уявити реакцію Яцека Куроня
17.06.26
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Дискурси