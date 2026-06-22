1580-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:30 Саміт лідерів країн Е5 відбудеться 24 червня, повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Зазначається, що однією з головних тем зустрічі лідерів E5 стане подальша підтримка України в умовах російської агресії.

15:55 Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданську ще не прийняте, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

15:20 95% дронів, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні, повідомили в Міноборони України. В міністерстві зазначили, що минулого року закупівлі безпілотних систем уперше перевищили закупівлі боєприпасів, і ця тенденція триває.

14:45 В Естонії неподалік кордону з Росією знайшли у полі безпілотник з бойовою частиною, пише ERR. Зазначається, що це, ймовірно, український дрон, який міг залетіти на територію Естонії під час повітряної тривоги 3 червня.

14:10 Повітряні Сили ЗСУ вдарили ракетами по заводу з виробництва електроніки для російських ракет у Воронежі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

13:35 Мер Великого Манчестера Енді Бернем оголосив, що висуне свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про свою відставку, пише Sky News.

13:00 Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по центру космічного зв'язку у Московській області, полігону підготовки операторів БПЛА та логістичній інфраструктурі росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що також завдане ураження по автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ і забезпечення російської армії.

12:25 США та Іран домовилися про "лінію зв’язку" для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, пише CNN.

11:50 Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Лейбористської партії, пише BBC.

11:15 Польський президент Кароль Навроцький чинить як Віктор Орбан, це скінчиться погано, вважає Зеленський, коментуючи рішення президента Польщі про позбавлення його ордена Білого Орла. Український президент зазначив, що не розуміє тих польських політиків, які грають на антиукраїнських сентиментах у частині польського суспільства.

"Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми – сусіди. Якщо ти не партнер, не друг – то хто ти? Потім це перетворюється, з роками, з десятиліттями, на те, що у нас із русскімі – неповагу, агресію, радикалізацію суспільства. У те, що робив Орбан. Який ставив військових на свій кордон біля нашого. Для чого були ці сигнали? …Ненависть у суспільстві призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба, яка може погано закінчитися. Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, що на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди".

10:40 Іран і США узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди протягом 60 днів, про це йдеться в спільній заяві Катару й Пакистану за підсумками першого раунду переговорів у Швейцарії.

10:05 Нові українські дрони Fire Point зможуть уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів, повідомив Зеленський. За словами президента, ними вже вдарили по нафтопереробному заводу в Тюменській області Росії – за 2070 кілометрів.

09:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 88 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, ТОТ Донецька.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (90%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 769 із 872 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

143,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1440,8% артилерійських систем (з них 13,4% за минулий тиждень),

168,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

102,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів-камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував, в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки. На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Міньківка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку загарбники проводили одну штурмову дію в напрямку Січневого, отримали відсіч. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Варварівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська та в бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1190 осіб. Також знешкоджено один танк, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили проводять серію ударів, щоб позбавити Росію можливості забезпечувати логістику та транспортування палива через Керченську протоку.

• Українські удари по російській нафтовій та транспортній інфраструктурі вже порушують російську логістику, ускладнюють постачання енергоносіїв та поглиблюють дефіцит палива на території окупованого Криму.

• Удари по Керченській протоці є частиною триваючої систематичної кампанії України, спрямованої на те, щоб позбавити російські війська можливості використовувати основні наземні лінії комунікацій з окупованим Кримом через окуповану південну Україну.