Трамп заявив, що більше не дружить з Мелоні.

Мелоні, своєю чергою, порадила Трампові стежити за власною популярністю, а не політиків у Італії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що більше не має наміру підтримувати дружні стосунки з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на пост глави Білого дому в соціальній мережі Truth Social. «Тепер, коли США завдали військової поразки Ірану, вона знову хоче зі мною дружити, оскільки це сподобається її виборцям. Ні, дякую», – написав він.

 

Трамп також стверджував, що популярність Мелоні стрімко падає, припускаючи, що це стало результатом її відмови допомогти США в їхньому конфлікті проти Ірану.

 

Раніше Трамп в інтерв'ю італійському телеканалу La7 запевнив, що Мелоні на нещодавньому саміті G7 у Франції дуже наполегливо просила сфотографуватись з ним. «Вона благала мене сфотографуватися. Вона викликала в мене жалість. Можливо, вона дуже задоволена, що я погодився з нею поговорити. Я не був зобов'язаний це робити», – сказав президент США.

 

Джорджа Мелоні своєю чергою різко розкритикувала слова президента США, назвавши його аргументи «нісенітницею» та порадивши «зосередити свою увагу на власній популярності», а не на її. «На деякі речі потрібно реагувати негайно. Заяви Дональда Трампа – це повна вигадка», – запевнила вона.

 

Італійська прем’єрка зізналася, що не розуміє, що трапилося з Трампом і чому він так поводиться з власними союзниками. «Адже це не перший такий випадок. Шкода, що він менш різкий, коли контактує з ворогами Заходу, з ворогами США. У таких випадках він значно благодушніший. І треба запам'ятати: ні я, ні Італія ніколи нікого ні про що не благаємо», – зазначила Мелоні.

 

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 19 червня, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani) скасував візит до США через неповажні коментарі Трампа про Мелоні. «Образливі висловлювання президента Трампа про голову Ради міністрів Мелоні – це образа для всієї Італії. З цієї причини я вирішив скасувати візит до США, запланований на 21-22 червня», – заявив він.

21.06.2026

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