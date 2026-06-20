Іран заявив, що знову закриває Ормузьку протоку.

Так Тегеран відреагував на продовження бойових Ізраїля в Лівані.

 

 

Військове командування Ірану заявило про закриття Ормузької протоки у зв'язку з «явним порушенням довіри і зобов'язань» Сполучених Штатів за першим пунктом меморандуму про взаєморозуміння». Про це повідомила телерадіолкорпорація ВВС. Тегеран таким чином відреагував на продовження бойових Ізраїля в Лівані.

 

Центральне командування об'єднаних збройних сил Ірану «Хатам аль-Анбія» повідомило, що закриття протоки стане «першим кроком» у відповідь на те, що було названо порушеннями зобов'язань, передбачених меморандумом із 14 пунктів. «У разі продовження аґресії будуть зроблені інші кроки, щоб змусити супротивника виконати свої зобов'язання», – йдеться у заяві штабу військового командування Ірану.

 

Повідомлення іранських військовиків про нове закриття Ормузької протоки з'явилося через кілька годин після того, як внаслідок ізраїльських ударів по Лівану в суботу, 20 червня загинули щонайменше 10 людей. Це сталося через кілька годин після набуття чинності перемир'я з «Хезболлою», про яке було оголошено того ж дня о 16:00 за місцевим часом.

 

Таким чином, за три неповні дні чинності американсько-іранської попередньої мирної угоди, за різними оцінками, Ормузьку протоку вдалося пройти від 60 до 80 суднам. Тоді як у мирний період у реґіоні трафік становив щодня близько сотні суден.

 

Віце-президент США Джей Ді Венс у коментарі для телеканалу Fox News запевнив, що наразі немає підтверджень того, що Іран знову перекрив рух суден в Ормузькій протоці. Він також заявив, що найближчим часом вилетить до Швейцарії, де вже перебувають Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які проводять консультації з технічних питань з іранськими перемовниками.

 

Центральне командування США (CENTCOM) також повідомило, що рух в Ормузькій протоці поки що проходить у звичайному режимі.

20.06.2026

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