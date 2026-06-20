Одеський триптих

1.

В напрямку на південь, до Одеси,

в напрямку до моря і степів –

пристанційний і нічийний песик

з свого боку у мій бік стримів.

Станція мені не зовсім знана,

мащена вапном під купорос,

пасажирів напівсонних зрана

не цікавить скулений барбос.

На пероні двійко в камуфляжі,

ще черговий, ще якісь жінки.

Пес – пісок, замішаний на сажі –

чорні латки та руді паски,

Будуть сонми літературознавиць.

Будуть запитання й мед-вино.

Але й тут мене вже наздогнали:

станційка, побілена вапном,

пес кудладий, одинокі люди,

товчія в вагоні та чайок,

буде пес, якого вже не буде,

буде з нього сипатись пісок.

Потім в ресторані буде риба,

Чорне море, пляж і шаурма.

І моя метафорична рима

вп’ялася в вуста, немов сурма.

Станція в бруднім вікні вагона

на одеськім напрямку – і пес.

Пролетить ще вранішня ворона.

Пчихне тепловоз – все без чудес.

2.

В Одесі-мамі, в серці Молдаванки,

запущені двори та пещені панянки,

в одвірки затікає синій дощ.

Усі вони з місцевого фольклору,

усі вони з злодійського декору,

там пахне риба й український борщ.

А тут же верховодив Мойше-Янкель.

Міцний, неначе корабельний якір,

й вузлуватий, як морський канат.

Та можна нині здалеку почути,

як Арнаутською ще ходять арнаути,

а Молдаванкою – хозарський каганат.

В цім змішуванні визнавців та вірних:

биндюжників, злодіїв й правовірних –

така бентега для портових міст,

така спокуса що-небудь продати

за дурнів просторік своїх тримати:

мадаполам, сатин або батист.

Портове місто. Такелажні крани.

Ось чайки рибу із Привозу вкрали.

Гудуть цистерни з дальніх залізниць.

І на двірці в плямистім камуфляжі

три тцкашники, а на міському пляжі –

щопта відпочиваючих дівиць.

Та можна, звісно, шуйцю та одесную

проїхатись травневою Одесою,

позазирати в дворики, почути

про обстріли, прильоти й руйнування

і про цю війну, і про її тривання,

про відчуття провини і покути.

Та все ж травнена википіла зелень,

буяння цвіту й степового зела,

та все ж морські вітри та маяки,

брудна вода і купоросна гавань:

приїжджих видно – вічно ловлять ґави,

поблажливо – місцеві про таких.

Так-от Одеса, кілька слів й читальня,

вона суцільна книга для читання

і розкіш для ділків та продавців,

але також перлина й точно мама,

доїхавши до трамваєм до Фонтану

вам скажуть – не фонтан –

і все на цім.

3.

Коли від рибних страв і пряного повітря,

крутилась вітряком моя макітра,

й нога топтала вулиці й бульвар,

над Чорним морем призбиралась злива

і синє небо, як угорка-слива,

і синій дощ розхлюпував нектар.

А може, й не було дощу – дві одеситки

вважали, щоби я, напоєний і ситий,

творець книжок, співвласник літер й снів

тримавсь подалі тої Молдаванки,

бо там злодії, дворики, коханки,

бо там пришиють мовчки і без слів.

Я підкорявся: море з горизонтом

в імлавій млі вбирало всі гризоти,

це споглядання простору, в якім

згасав одеський день і втомлена тойота

долала Молдаванку, що ж робота,

город, садок і акерманській дім.

Та окрім Молдаванки, окрім риби,

мені мої надокучали рими,

валіза громіздка, побачене в дорозі,

думки натерті на життєвій терці,

якісь слова зронив в бібліотеці,

що кораблем застрягла там на розі

центральних вулиць, поруч моря й ринку

книжкового, і поруч того крику,

з якого починалась вічна сварка

за щось суттєве, або просто нерви

пливли над нами сутінки травневі

і огортали крикуна-приварка.

Ну що ж, Одесо, так життя чіпає:

вже зчіплювач вагони нам зчіпає,

вже риба проковтнула сонця диск,

пора прощатись, і цей вірш в дарунок

одягнеш, як на голову коруну,

як тіло одяга засмаги блиск.