1578-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Новомихайлівка, Новосергіївка, Дерилове та Лиман. На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та Віролюбівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне, Торецьке та Кучерів Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія, Василівка, Молодецьке та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Мирне та Новоселівка. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також знешкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, 88 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 2246 безпілотних літальних апаратів, 476 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров відхилив умови миру, нещодавно запропоновані Україною та її європейськими партнерами 7 червня, продемонструвавши незмінну байдужість Кремля до мирних пропозицій, які не враховують російські вимоги щодо капітуляції України.

• Лавров ще раз наголосив, що незмінна переговорна позиція Кремля й надалі ґрунтується на максималістських вимогах Росії. Лавров також заявив, що Росія прагне виконати нібито досягнуті домовленості під час аляскинського саміту США-Росія у серпні 2025 року, незважаючи на відсутність будь-яких офіційних документів про укладення будь-яких угод на цьому саміті.

• Речник Кремля Пєсков та міністр закордонних справ Росії Лавров визнали українські удари по Москві 18 червня та почали створювати інформаційні передумови для продовження й посилення серій ударів проти України.

• Центральний банк Росії знизив свою ключову процентну ставку до 14,25 відсотка, оскільки керівництво банку продовжує виступати за більш обережну монетарну політику. Зниження ключової процентної ставки на тлі наполягання керівництва Центрального банку Росії на більш обережній монетарній політиці може свідчити про те, що Кремль підриває незалежність Центрального банку Росії.

• Кампанія України з нанесення ударів середньої та великої дальності по російській паливній інфраструктурі продовжує створювати напругу в постачанні бензину. Російська влада продовжує запроваджувати нормування палива в Росії та на окупованій півдні України, хоча деякі представники влади заперечують, що Росія стикається з дефіцитом палива.