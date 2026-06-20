Туск розкритикував рішення Навроцького відібрати орден у Зеленського.

За словами польського прем’єра, цей «конфлікт тішить Путіна»

 

 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення польського президента Кароля Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла (Order Orła Białego). Про це повідомило Polskie Radio24. Туск висловив переконання, що суперечка між Польщею та Україною «тішить Путіна». Він закликав до пом’якшення напруженості між Варшавою та Києвом.

 

«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завданням президентів Зеленського та Навроцького є вгамування емоцій, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає деінде», – заявив Дональд Туск.

 

Згідно з чинним польським законодавством, президент може позбавити нагороди за власною ініціативою після отримання висновку відповідної капітули. Однак для того, щоб рішення набуло чинності, необхідний контрпідпис премєр-міністра.

 

Нагадаємо, що в п’ятницю, 19 червня, президент РП Кароль Навроцький повідомив, що після консультацій із Капітулою Ордена Білого Орла ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі. Він обґрунтував своє рішення згодою українського лідера на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви «Героїв УПА», що, за його словами, для Польщі це є неприйнятним.

 

Водночас Навроцький запевнив, що це рішення не спрямовано проти українського народу і не означає зміни у польській підтримці України в умовах російської аґресії.

 

Це рішення розкритикував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Глава української дипломатії назвав це «стратегічною помилкою», від якої виграє винятково Росія. Він також оголосив, що поверне раніше присвоєний йому Командорський хрест зі зіркою Ордена «За заслуги перед Республікою Польща». «Справа не в нагородах, а в ставленні. Ми завжди виступали за взаємну повагу, навіть у складних питаннях», – зазначив Сибіга.

20.06.2026

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