Румену Радеву не подобаються штрафні заходи проти Гундяєва і «Лукойлу».

Болгарія може накласти вето на новий пакет санкцій Європейської Унії проти Росії. Про це повідомила болгарська газета Dnes з покликом на заяву прем'єр-міністр країни Румена Радева. На його думку, нові штрафні заходи можуть негативно вплинути на болгарську економіку. Ще однією причиною свого наміру Радев назвав незгоду зі запропонованими санкціями проти глави Російської православної церкви (РПЦ) – Патріарха Московського та всієї Русі Кірілла (у миру – Владіміра Гундяєва).

«Існує значний ризик для діяльності "Лукойлу". Ми хочемо, щоб компанію вилучили зі [санкційного] списку», – сказав Румен Радев журналістам перед засіданням Ради Європейської Унії в Брюсселі. «Лукойл» – один із найбільших роздрібних продавців автомобільного палива в Болгарії та володіє єдиним у цій країні нафтопереробним заводом, розташованим у Бургасі.

Крім того, Радев побоюється перебоїв із постачанням запчастин для софійського метрополітену та добрив. «Усі ці питання мають бути розглянуті в рамках органів ухвалення рішень ЄУ. Яким чином ці санкції на даний момент зупинили війну? І як вони взагалі допомогли встановленню миру?» – риторично запитав болгарський прем'єр.

Щодо російського патріарха Кірілла, який підпадає під новий пакет санкцій ЄУ, Радев запитав: «Який меседж ми надсилаємо, коли продовжуємо санкції та війну проти релігії? Чи усвідомлюємо ми, до чого це веде? Я ж казав – час хрестових походів закінчився. Мене не цікавить російський патріарх. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східно-православною, як і наша церква. Мене цікавлять усі ті мільйони людей, які є частиною цієї церкви», – зазначив болгарський прем’єр-міністр.

Водночас Радев наголосив, що його країна не перешкоджатиме спільним рішенням Євроунії щодо України. «Ми підтримуватимемо процес перемовин щодо вступу України до ЄУ. Президент України виявив бажання зустрітися, і ми зробимо це», – запевнив він.