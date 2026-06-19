У Німеччині узаконили нову форму поховання – «повернення до землі».

Це фактично перетворення тіла небіжчика на компост. Наразі так дозволено ховати лише в одній федеральній землі Шлезвіґ-Гольштайні.

 

 

Шлезвіґ-Гольштайн став першою федеральною землею Німеччини, де на законодавчому рівні дозволили нову форму поховання – «повернення до землі» (Reerdigung). Про це повідомила газета Hamburger Abendblatt. Відповідне рішення у четвер, 18 червня, ухвалив земельний парламент у Кілі, включивши процедуру до закону про поховання як третю форму поряд з традиційним похованням у землі та кремацією. Законопроєкт було внесено спільно всіма парламентськими фракціями та підтримано без суперечок у профільному комітеті.

 

Нова форма поховання вже проходила випробувальний етап з 2022 року. Тестові «повернення до землі» вже проводилися в містах Генштедт-Ульцбурзі та Піннеберзі. Послугу реалізовувала берлінська компанія Circulum Vitae. За цей час траурна процедура викликала інтерес у всій країні.

 

Міністерка охорони здоров'я Шлезвіґ-Гольштайну Керстін фон дер Деккен (Kerstin von der Decken) позитивно оцінила випробувальний етап. До кінця квітня цього року вже було проведено або розпочато загалом 76 «повернень до землі». Померлі були з 14 німецьких федеральних земель, а також з-за кордону. Науковий моніторинг, проведений Ляйпцізьким університетом, підтвердив функціональність та безпечність процедури. «Я рада, що у Шлезвіґ-Гольштайні ми реагуємо на суспільні зміни та – на основі науково контрольованих випробувань – створюємо умови для нової форми поховання», – сказала фон дер Деккен.  

 

За такого поховання тіло поміщають у так званий «кокон» – закритий контейнер, заповнений сумішшю сіна, соломи та рослинних матеріалів. При подачі кисню та в контрольованих умовах мікроорганізми запускають процес природного розкладання. Контейнер у процесі регулярно переміщається, а температура всередині підвищується. Приблизно через 40 днів тіло разом з органічними матеріалами переробляється на компостоподібну, гумусну масу.

 

В результаті утворюється субстанція, за властивостями близька до ґрунту, а також залишаються кісткові фрагменти. Після додаткового подрібнення всій ці рештки захоронюють на цвинтарі – як правило, в біоматеріалі, який розкладається. Важлива деталь – поховання відбувається без традиційної труни. При цьому зберігається обов'язковість поховання на цвинтарі, а сама процедура юридично розглядається як двоетапна – за аналогією до кремації.

 

Базова ціна процедури починається приблизно від 4250 євро і може зростати в залежності від місця поховання та формату церемонії. За оцінками фахівців, за вартістю вона можна порівняти з традиційним похованням, тоді як кремація зазвичай обходиться дешевше.

 

Прихильники методу підкреслюють його екологічні переваги – відсутність спалювання та нижчі викиди CO2 порівняно з кремацією. Крім того, у ґрунт не потрапляють лаковані труни та синтетичні матеріали.

 

Нову форму поховання підтримали найбільші християнські церкви регіону. Вони вважають її допустимою та гідною формою прощання, сумісною з наступним евентуальним воскресінням за умови поважного поводження з небіжчиком.

 

Критики ж вказують на етичні питання. На їхню думку, перетворення тіла на ґрунт може змінити традиційне розуміння похорону та викликає сумніви у збереженні гідності померлих.

19.06.2026

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