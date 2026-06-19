Відновлено рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту впали до довоєнного рівня.

 

 

Перші танкери з нафтою пройшли через Ормузьку протоку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це сталося через кілька годин після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав у Версалі мирну угоду з Іраном.

 

«За ніч через Ормузьку протоку пройшло близько 12,5 мільйона барелів нафти», – розповів  віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, це найвищий показник із початку війни США з Іраном.

 

Ормузька протока критично важлива для світової торгівлі. До війни через неї проходила одна п'ята світових поставок нафти. На тлі бойових дій ціни на нафту марки Brent піднімалися до 120 доларів за барель.

 

Водночас американські Збройні сили припинили блокаду морських шляхів, що ведуть до іранських портів, і відновили вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM). «Американські війська не перешкоджають проходу суден до іранських портів у Перській та Оманській затоках і назад. Всі зусилля США щодо забезпечення дотримання блокади припинені», – йдеться у заяві CENTCOM.

 

При цьому американські військові кораблі наразі залишаться в реґіоні для контролю за виконанням умов угоди між Вашінґтоном та Тегераном.

 

Відтак ціни на нафту впали до довоєнного рівня. Зокрема ціна на ф'ючерси нафти еталонної марки Brent впали нижче за 78 доларів за барель, що стало найнижчим показником з початку війни, тобто з 28 лютого, пише Reuters.

19.06.2026

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