Не ображайся, люба, честь

Тарас Прохасько

Одного разу мені навіть пропонували коїтус у брудному туалеті швидкого і загалом чистого потягу 76. Саме через поезію. Через мою поезію. Кілька років я був поетом, і це було страшенно файно і лепсько. Хоч я і почувався героєм шахрайського іспанського роману, але радість усього разом була правдивою і всеохопною.

 

 

По-перше, було добре мені. Громовиця, яка вдарила тоді, коли почався перший вірш – вітер тихо шепоче мені : се ля ві, се ля ві.. – попри усю банальність словосполучень замкнула електричне коло найвищої насолоди. Коли бачиш щось, і виникає якесь словосполучення. Аж моторошно від такої дуги, але чого ще треба у житті як не цих замикань.

 

По-друге, було незле навколишнім. У ті далекі часи було багато молодих людей, для яких українська поезія асоціювалася виключно з нудотою радянської школи. Щось ліпше було малодоступним, а покоління Андруховича ще не збирало стадіони.

 

Я ж декламував свої стихи у колах, далеких від спостережень за новітнім українським літературним процесом. І у декого справді просочувалася неконтрольована сльоза від того, що вірш українською може бути таким химерним. Про якість поетики нікому не йшлося. Просто якийсь вітерець, який – як це дивно – розвіював хмари безнадії.

 

Біологи, геологи з університету були моїми слухачами. Щотижня, приїхавши додому, розповідав нового вірша старенькій бабці. Вона і тішилася, і сумувала. Вважала, що забагато туги як на такого молодого чоловіка. Але тішилася тою тугою, бо це було їй суголосним. А друг, в якого дуже часто були нові колежанки, запрошував мене на спільні нічні прогулянки, щоби зворушити дівчину декламацією віршів живого поета-друга.

 

Одну чи дві поезії з циклу «Чотири роки визвольних змагань» інший найближчий товариш поклав на музику і грав то у знаменитій мукачівській електричці (не для заробітку, а для лещатарського товариства).

 

Писав я переважно одного вірша у тиждень. Їхав сімдесят шостим. Сідав на смітник, відкриваючи вікно. Вечірнє повітря, папіроси, нотес і поезія... Такий стан напруженого мозку мені дарував ейфорію. Власне в один з таких разів зустрів там пару зі Східної України. Між собою поганою російською, до мене – поганою українською. Але вони були у захваті від Львова. Ще й їхали в керунку гір. Я мав у торбі львівське пиво у трилітровому слоїку. Вони його пили і казали, що ціле своє довге двадцятирічне життя не пробували нічого ліпшого. Випивши пиво, спитали, що я пишу. Я прочитав їм пару поезій. Здається про те, що «ти наче злет після падіння і знов падіння після злету, ти недоречність непотрібного дощу і мудрість того, що здається недоречним..» і «таке безпросвітне життя, як ніч у холодному поїзді..». У поїзді було гарячо, але їм образ зайшов. Чоловік витягнув з кулька свій резерв. Флякон тройного одеколону і три пластикові келішки. Налив одеколон, зайшов у туалет, набрав у кожну дозу води з кранчика. Мені довелося випити з ними на брудершафт. Ще перекурили, і вони разом закрилися у туалеті. Через хвилину чоловік вийшов. Братан, іди, вона хоче тебе. Вона не може забути, який ти поет..

 

Невдовзі я перестав писати вірші. Познайомився зі справжніми поетами, наслухався справжньої поезії. Мені стало соромно за свої проби. Єдине, що рятувало, то думка про те, що я нехотячи. До мене само прийшло у найбезпосередніший спосіб. Але ж незнання закону не звільняє від відповідальності. Треба було припинити, загатити цей чистий потік.  

 

П.С. Але все одно не перестав бути вдячний Духови, який намів свого часу в мою голову стільки барвистого сміття.

 

Наприклад: «хмари повільно від мене пливуть, падає тихо на мене дзвінниця», або «а кави у бляшанці, мабуть, не вистачить на двох, і стало важко дихати, виходячи по сходах».

 

Для ілюстрації використано знимку Влодка Маковецького

 

 

18.06.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Німеччина і Польща підписали угоду про співпрацю в галузі оборони.
Сторони взяли на себе зобов'язання підтримувати одне одного в рамках Європейської Унії та НАТО.
18.06.26 | | У світі
Навколо «польської чутливості» Яцека Куроня
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Численні події в Польщі починаючи з осені 2022 року є настільки ганебними, що навіть важко до кінця уявити реакцію Яцека Куроня
17.06.26 | | Дискурси
Світова прем'єра сюїти Сегія Пілютикова
Сюїта "Міст між…" – це еволюція людського духу в пошуках абсолюту. Монументальне полотно тривалістю 75 хвилин стало відповіддю на виклик сучасності та спробою відродити велику форму в добу "кліпового" мислення.
17.06.26 | | Штука
«Фауст»: прем'єра у Львівській опері
19 та 20 червня у Львівській національній опері відбудеться прем'єра нової постановки опери «Фауст» Шарля Гуно – одного з найвідоміших творів світового музичного театру, створеного за мотивами безсмертної трагедії Йоганна Вольфганга фон Ґете.
17.06.26 | | Штука
“Зерно Джазу” у Львівській філармонії
Галина Гузьо
Цьогоріч вдруге відомий бренд українського одягу ЗЕРНО збирає найкращих музикантів та елітну публіку у філармонійному залі 21 червня на концертукраїно-американського проєкту “Зерно Джазу”.
16.06.26 | | Штука
Сезон перспектив
Юрко ТИМЧУК
Дуже своєрідне «глобальне потепління», спалахи на Сонці і до того всього ще ювілей Трампа – літо перестало бути нудним. Огляд подій тижня.
16.06.26 | | Україна
По той бік дзеркала Ольги Деркачової
Михайло Сеньків
Це поезія про спостереження смутку, авторка бачить усе без прикрас. Їй не треба вигадувати риторичні фігури, щоб, стоячи на тонкій кризі непевності, міцно триматися невидимої опори. Триматися своїх слів. Це також поезія про дух цінності.
15.06.26 | | Штука
Художній всесвіт Сергія Гая
Зоряна Катола
Виставкова географія митця вражає: від рідного Львова та Києва до Лондона, Нью-Йорка й Вашингтона, де його полотна миттєво знайшли відгук у серцях міжнародних колекціонерів та дипломатів.
14.06.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.