США та Іран на відстані підписали меморандум про мир.

Чи відбудеться очне підписання документа, яке, згідно з попереднім планом, мало відбутися у Швейцарії 19 червня, наразі не відомо.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан у середу ввечері, 17 червня, підписали меморандум , який передбачає припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки. Трамп поставив підпис під документом у Франції, перебуваючи на урочистій вечері у Версалі, яку організував президент Франції Емманюель Макрон після саміту G7 у Евіані. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На відео, яке опублікував Макрон, чутно, як Трамп підписуючи документ, каже: «Це було непросто».

Після того, як американський президент підписав меморандум, його було сфотографовано, а знимку відіслано до Тегерана для затвердження іранською стороною. Влада Ірану оголосила, що документ отримала і його вже підписав президент Масуд Пезешкіан.

Таким чином мирна угода набула чинності. Меморандум став першим після ісламської революції 1979 року документом, який разом підписали президенти США й Ірану.

Спершу, нагадаємо, очна церемонія підписання меморандуму планувалась у рамках зустрічі делегацій двох країн у Женеві 19 червня. Однак МЗС Ірану повідомило, що офіційної церемонії не буде. «Меморандум про взаєморозуміння між Іраном та США був узгоджений для підписання в електронному вигляді (...) церемонія підписання у Швейцарії не проводитиметься», – пояснив представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї телеканалу IRIB.

Тим часом американські ЗМІ повідомляють про те, що церемонія в Женеві таки відбудеться, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп уже поставив свій підпис під документом. «Офіційна церемонія підписання за участю [віце-президента США Джей Ді] Венса, як очікується, відбудеться у п'ятницю»? – передає телеканал CNN, покликаючись на слова чиновника Білого дому. З іранського боку документ мав би підписати спікера парламенту Ірану Мохаммад-Багера Галібафа.

Тому нарізі точно не відомо, чи відбудеться американсько-іранська зустріч у Швейцарії в п’ятницю, 19 червня, і очне підписання документа.

Підписаний документ складається із 14 пунктів. Окрім негайного припинення вогню на всіх фронтах, він передбачає скасування морської блокади та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, зняття нафтових санкцій з Ірану , а також виведення американських військ із районів навколо Ісламської республіки. Крім того, угода декларує створення приватного інвестиційного фонду на суму 300 млрд доларів на відновлення Ірану, розблокування 24 млрд доларів іранських активів та 60-денний переговорний період для вироблення остаточної угоди щодо ядерного досьє. Іран взяв на себе зобов'язання не розробляти ядерну зброю.