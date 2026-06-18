Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Війна. Червень 2026 року.
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Червень 2026 року
Четвер, Червень 18, 2026 - 11:15
До теми
Німеччина і Польща підписали угоду про співпрацю в галузі оборони.
Сторони взяли на себе зобов'язання підтримувати одне одного в рамках Європейської Унії та НАТО.
18.06.26
|
|
У світі
Світова прем'єра сюїти Сегія Пілютикова
Сюїта "Міст між…" – це еволюція людського духу в пошуках абсолюту. Монументальне полотно тривалістю 75 хвилин стало відповіддю на виклик сучасності та спробою відродити велику форму в добу "кліпового" мислення.
17.06.26
|
|
Штука
«Фауст»: прем'єра у Львівській опері
19 та 20 червня у Львівській національній опері відбудеться прем'єра нової постановки опери «Фауст» Шарля Гуно – одного з найвідоміших творів світового музичного театру, створеного за мотивами безсмертної трагедії Йоганна Вольфганга фон Ґете.
17.06.26
|
|
Штука
“Зерно Джазу” у Львівській філармонії
Галина Гузьо
Цьогоріч вдруге відомий бренд українського одягу ЗЕРНО збирає найкращих музикантів та елітну публіку у філармонійному залі 21 червня на концертукраїно-американського проєкту “Зерно Джазу”.
16.06.26
|
|
Штука
Сезон перспектив
Юрко ТИМЧУК
Дуже своєрідне «глобальне потепління», спалахи на Сонці і до того всього ще ювілей Трампа – літо перестало бути нудним. Огляд подій тижня.
16.06.26
|
|
Україна
По той бік дзеркала Ольги Деркачової
Михайло Сеньків
Це поезія про спостереження смутку, авторка бачить усе без прикрас. Їй не треба вигадувати риторичні фігури, щоб, стоячи на тонкій кризі непевності, міцно триматися невидимої опори. Триматися своїх слів. Це також поезія про дух цінності.
15.06.26
|
|
Штука
Художній всесвіт Сергія Гая
Зоряна Катола
Виставкова географія митця вражає: від рідного Львова та Києва до Лондона, Нью-Йорка й Вашингтона, де його полотна миттєво знайшли відгук у серцях міжнародних колекціонерів та дипломатів.
14.06.26
|
|
Штука
Полковнику Коновальцю – 135
Андрій Бойда
Хай кожен знайде свою нішу і хай кожен покладе цеглину в пам’ять про того, чий чин ми поминаємо сьогодні. Вічна пам’ять Вам, пане полковнику!
14.06.26
|
|
Минуле