У Росії виводять з обігу картки Visa й Mastercard.

Для досягнення цієї мети планується знизити інтерчейндж для карток міжнародних платіжних систем.

Російська Національна система платіжних карток (НСПК), через яку проходять усі транзакції в Росії, оголосила, що збирається поступово вивести з обігу картки Visa та Mastercard. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Для досягнення цієї мети планується знизити ставки міжбанківської винагороди (інтерчейндж) для карток міжнародних платіжних систем. Йдеться про виплати, які отримує банк, що випустив картку покупця від банку продавця. З початку 2027 року ставку міжбанківської винагороди мають намір знизити до 1%, а з початку 2028 року – взагалі обнулити. Банкам, таким чином, буде невигідно продовжувати працювати з картками Visa та Mastercard.

Після виходу Visa і Mastercard з Росії через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну повідомлялося, що НСПК не стала змінювати для їхніх карток ставку міжбанківської винагороди. Таке рішення, заявили тоді в НСПК, дозволить російським банкам «зберегти чинні програми кредитування та лояльності для власників карток». Російські банки подовжили терміни роботи своїх карток Visa і Mastercard або зробили їх безстроковими.

Восени 2025 року голова НСПК Дмитро Дубінін заявляв, що роботу карток Visa і Mastercard з терміном придатності, який минув, потрібно обмежити. Він пояснював це тим, що з 1 січня 2025 року перестали діяти сертифікати безпеки у чіпах таких карток. У Центорбанку Росії тоді запевняли, що Visa та Mastercard, випущені російськими банками, продовжать працювати і «різких кроків» щодо відключення карт не буде.