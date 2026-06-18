1576-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що Бельгія ухвалила рішення передати Збройним силам України більше літаків-винищувачів F-16: сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії.

10:25 Президент України Володимир Зеленський повідомив про повторне ураження Московського нафтопереробного заводу Силами оборони. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

10:15 Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що оновлене так зване НАТО 3.0 повинно повернутися до "справжнього жорсткого військового альянсу".

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей, 239 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (ТОТ АР Крим), ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей - 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (57%) та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1308 із 1434 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,2% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

142,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1431,4% артилерійських систем (з них 12,2% за минулий тиждень),

167,3% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

101,8% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони підсумували перемовини, що відбулися в межах саміту G7, та обговорили подальші дипломатичні кроки і взаємодію.

09:25 Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення військових дій і відновлення судноплавства, зокрема через Ормузьку протоку, а також запуск процесу подальших переговорів щодо остаточної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 76 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ та у бік населених пунктів Покаляне, Ізбицьке, Охрімівка, Одрадне. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка. На Лиманському напрямку ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне, Новомихайлівка, Новоселівка та у бік Дробишевого, Озерного, Шийківки, Лимана, Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське, Софіївка та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував двічі у бік Олександрограда та Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та у бік Лук'янівського. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1996 безпілотних літальних апаратів, 431 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

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