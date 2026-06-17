G7 посилить тиск на Росію і військову допомогу Україні.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів країн «Великої сімки».

 

 

Лідери країн «Великої сімки» протягом двох днів зустрічалися у французькому Евіані. За результатами саміту у Франції його учасники ухвалили спільну заяву, в якій висловили «непохитну підтримку Україні у захисті її свободи, суверенітету і територіальної цілісності» та пообіцяли наростити військову підтримку українців. Про це повідомив телеканал Euronews. У саміті брав участь і президент України Володимир Зеленський.

 

У спільній заяві наголошується, що Україна досягла нового імпульсу на полі бою, тож G7 підтвердила готовність підтримувати українців за рахунок збільшення постачання засобів ППО, додаткових систем та перехоплювачів, а також озброєнь великої дальності. Водночас лідери G7 заявили про готовність розглянути розширення ліцензування військового виробництва для України, яка відчуває гостру потребу в американських системах протиракетної оборони Patriot. Американський президент Дональд Трамп висловив готовність дозволити Україні та європейським виробникам випуск американської зброї за ліцензією.

 

У документі також зазначається, що «настав слушний момент» для подальшого посилення тиску на енергетичний сектор Росії. «Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору», – йдеться у заяві.

 

У заяві G7 також наголошується на важливості енергетичної стійкості і міститься обіцянка допомогти Україні пройти наступну зиму, коли Росія традиційно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі в період холодів.

 

Трамп також заявив, що Вашінґтон незабаром зможе знову запровадити санкції проти російського енергетичного експорту, які раніше були тимчасово припинені. За його словами, нещодавня рамкова угода між США та Іраном може сприяти поновленню судноплавства через Ормузьку протоку та зниженню напруженості на світовому енергетичному ринку.

 

А Європейська Унія уже затвердила 21 пакет санкцій проти Росії. Він спрямований, зокрема, проти експорту російської нафти і так званого тіньового флоту РФ.

17.06.2026

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