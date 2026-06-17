Стали відомими тези проєкту мирного меморандуму США та Ірану.

Його підписання має відбутися 19 червня у Швейцарії.

 

 

Згідно з остаточним проєктом меморандуму про взаєморозуміння, який Сполучені Штати та Іран планують підписати у Швейцарії 19 червня, Іран отримає широкі фінансові стимули в рамках своєї угоди зі США, включно з правом негайно продавати нафту, використовувати фонд розвитку на суму 300 мільярдів доларів і зрештою отримати доступ до своїх заморожених активів. Деякі західні ЗМІ, зокрема інформаційна агенція Bloomberg, отримали доступ до проєкту цього документа.

 

Нагадаємо, що сторони домовилися про угоду ще 14 червня, а 15 червня відбулося віртуальне підписання документа. Білий дім обіцяв опублікувати його текст протягом 48 годин. Поки що цього не сталося.

 

Основні тези меморандуму такі:

- США, Іран та їхні союзники негайно припиняють бойові дії на всіх фронтах, включно з Ліваном.

- Взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності, відмова від втручання у внутрішні справи.

- Переговори про остаточну угоду проходитимуть протягом 60 днів з можливістю пролонґації цього терміну.

- США негайно знімають морську блокаду іранських портів, протягом 30 днів відновлюють судноплавство до довоєнного рівня та виводять війська протягом 30 днів після підписання угоди.

- Іран протягом 30 днів залагоджує безпечний прохід торгових суден через Ормузьку протоку, включно з розмінуванням.

- США з реґіональними партнерами створюють план відновлення та розвитку Ірану з фінансуванням у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів.

- США скасовують усі односторонні санкції, а також резолюції Ради безпеки ООН та МАГАТЕ за узгодженим графіком.

- Іран підтверджує відмову від ядерної зброї. Доля збагаченого урану та інших ядерних питань вирішиться у фінальній угоді.

- До фінальної угоди зберігається статус-кво: Іран не розширює своєї ядерної програми, США не запроваджують нових санкцій і не нарощують сили в регіоні.

- Мінфін США негайно надає дозволи на експорт іранської нафти.

- Заморожені активи Ірану розблокують у міру просування перемовин.

- Створюється механізм контролю над виконанням остаточної угоди.

- Фінальна угода затверджується обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН.

17.06.2026

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