1575-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00 16 червня) росіяни атакували 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1291 із 1416 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

352,1% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

142,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1429,0% артилерійських систем (з них 12,4% за минулий тиждень),

167,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

101,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 несподівано заявив про готовність підтримати посилення тиску на Росію та запровадження нових санкцій проти її нафтового сектору, водночас очікуючи від союзників допомоги в реалізації можливої угоди з Іраном, пише Politico.

09:25 Український "антибалістичний щит" з точки зору аеродинаміки готовий, але для реального збивання ворожої балістики потрібна інтеграція систем, заявив головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Ракета як ракета готова. З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно – саме так, як потрібно для збиття балістики. Але це лише один елемент системи. Щоб справді перехоплювати балістичні цілі, ракету ще потрібно інтегрувати з головкою самонаведення, командним центром та радарами. Ми зможемо перехоплювати балістичні ракети, коли матимемо повний комплекс: головку самонаведення від провідної європейської компанії, інтеграцію з центрами управління (C2), захищений канал передачі команд позначення цілі та корекції (канал передачі даних), стійкий до будь-якого придушення електронними засобами боротьби, та інтегровані радари. Ми вже працюємо над кожним із цих компонентів разом із нашими європейськими партнерами."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка, Уланове. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка. На Лиманському напрямку ворог двадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Зарічне, Андріївка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового. На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію поблизу міста Часів Яр. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили п'ятнадцять атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. На Олександрівському напрямку противник атакував два рази в районі Вороного. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, десять наземних робототехнічних комплексів, 2052 безпілотні літальні апарати, 486 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська влада та енергетичні компанії дедалі більше обмежують продаж бензину та дизельного палива в Росії, оскільки удари України по російській нафтовій інфраструктурі на великі відстані спричиняють дефіцит.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує висловлювати готовність зустрітися з президентом Росії Путіним – запрошення, яке Кремль продовжує відхиляти.

• За повідомленнями, у арсеналі Росії залишилася лише одна боєздатна балістична ракета середньої дальності типу «Орешник», але, ймовірно, Росія намагатиметься виготовити ще більше таких ракет.