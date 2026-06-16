Це виявили науковці з Інституту естонської мови, проводячи відповідні тести.

Як показало нове дослідження, найвизнаніша модель штучного інтелекту в Європі виявилася найбільш вразливою до російської пропаганди. Про це повідомив телеканал Euronews. Дослідники з Інституту естонської мови задали 60 моделям популярних ШІ-чатботів, у тому числі чотирьом версіям Mistral AI, а також ChatGPT компанії OpenAI і Claude компанії Anthropic, серію з 75-ти питань трьома мовами, щоб оцінити, наскільки велика ймовірність, що вони транслюватимуть російську пропаганду або, навпаки, відсіюватимуть кремлівські тези.

Дослідження охоплювало 14 тематичних блоків, у тому числі хибні твердження, які часто повторюються, що Росія нібито на законних підставах евакуює українських дітей зі зон бойових дій, а також що НАТО порушило обіцянку не розширюватися на схід після об'єднання Німеччини. Потім відповіді оцінювали за шкалою від 1 до 5, де «п'ятірка» означала зважену реакцію, а «одиниця» – твердження, яке вводить в оману або відверто помилкові тези.

Усі чотири версії Mistral, які брали участь у дослідженні, набрали менше 40% за показником здатності розпізнавати кремлівські наративи у всіх проаналізованих царинах. Автори роботи також встановили, що як мінімум 12 відповідей Mistral посилалися на джерела, які потрапили під санкції як відверто кремлівсько-пропагандистські, наприклад, Russia Today або Sputnik News.

На Mistral часто дивляться як на головного європейського конкурента американських велетнів Anthropic і Claude. Але це не перший випадок, коли система провалює перевірку на сприйнятливість до російської пропаганди. Квітневий аналіз компанії NewsGuard, американської системи рейтингу сайтів новин, показав, що Le Chat від Mistral повторював російські фейки в 50% випадків при відповідях англійською і в 56,6% випадків – французькою. Серед них – помилкові твердження про Росію, Іран і Китай.