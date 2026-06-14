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Коли ми любимо одне одного, ми безсмертні й незнищенні, як серцебиття, дощ і вітер
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До теми
Полковнику Коновальцю – 135
Андрій Бойда
Хай кожен знайде свою нішу і хай кожен покладе цеглину в пам’ять про того, чий чин ми поминаємо сьогодні. Вічна пам’ять Вам, пане полковнику!
14.06.26
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Минуле
Зіграти в числа і залишитися людиною
Микола Глібович
Навіщо читати книжку Євгена Шибалова? Де межа літератури і як доторкнутись до когось, не знецінюючи того, що він пережив, нібито ти це розумієш?
13.06.26
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Штука
Живого слова глиб і шир
Андрій Содомора
Кажуть про когось: «То великий українець». Богдан Чепурко – глибокий, глибинний українець («углибати» – одне з ключових слів Богданової поезії)
13.06.26
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Штука
Дорога
Василь МАХНО
Дорога – звучить музикою побаченого, почутого і пережитого. Дорога – завжди про пережите, тобто про досвід в русі. Дорога не тільки звучить, але й запам’ятовує й розповідає
13.06.26
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Дискурси
Музична дефіляда «Леополіс»
13-14 червня о 17.00 у Національному театрі Марії Заньковецької за підтримки Львівської міської ради відбудеться прем'єра фантазії про золоту добу Львова – музична дефіляда «Леополіс» до 770-річчя міста.
12.06.26
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Штука
Марбах
Олена Роман
Україні не бракує видатних діячів, але бракує загальнонаціонального Пантеону – місця, де памʼять про видатних українських діячів була б зібрана в єдиному символічному просторі
12.06.26
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Дискурси
Вірменія: важкий рух до Європи
Максим МУЛЯР
Прозахідна Вірменія отримала «історичну перемогу» на парламентських виборах. Чи є в країни шанс на євроінтеграцію? І на який рівень євроінтеграції?
12.06.26
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У світі
«Alter Ratio»: Березовський і Бах
Ольга Приходько
Концерти в Бонні та Лейпцигу стали частиною міжнародної концертно-дослідницької ініціативи, присвяченої музичній спадщині Максима Березовського та розвитку культурних зв’язків між Україною та Європою.
12.06.26
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Штука